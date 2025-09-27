ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള നാടകീയത നിറഞ്ഞ മത്സരം സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു.

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള അവസാന മത്സരം ടൂർണമെന്‍റിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു. നാടകീയത നിറഞ്ഞ മത്സരം സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ 202 റൺസിന് മറുപടിയായി ശ്രീലങ്ക 202 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും, സൂപ്പർ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യം സൂര്യകുമാർ നേടിയതോടെ ഇന്ത്യ വിജയക്കുതിപ്പ് നിലനിർത്തി. പേസർ അർഷ്‌ദീപിന്‍റെ കിടിലൻ ബോളിങ്ങാണ് ശ്രീലങ്കയെ വെറും രണ്ടു റൺസിൽ ഒതുക്കിയത്.

ദസുൻ ശനകയുടെ റണ്ണൗട്ട് വിവാദം

സൂപ്പർ ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്ത് അർഷ്‌ദീപ് ഒരു യോർക്കർ എറിഞ്ഞു. പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിലേക്ക് പോയി. സഞ്ജുവിന്‍റെ കിടിലൻ ത്രോയിൽ ബാറ്റര്‍ ദസുൻ ശനകയെ റണ്ണൗട്ടാക്കിയെങ്കിലും റിവ്യൂവിൽ പന്ത് ഡെഡ് ബോളെന്ന് വിധിച്ചത് വിവാദത്തിനിടയാക്കി. അർഷ്‌ദീപിന്‍റെ ബോളില്‍ ഷനക സിംഗിൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്ട്രൈക്കറുടെ എൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന സാംസണിന്‍റെ കിടിലൻ അണ്ടർ ആം ത്രോയിൽ സ്റ്റെംപ് തെറിപ്പിച്ചു.

തുടർന്ന് ബാറ്റിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എ‍ഡ്‌ജുണ്ടെന്ന് കരുതി, ക്യാച്ച് ഔട്ടിനായി അർഷ്‌ദീപ് അപ്പീൽ‌ ചെയ്‌തു. അമ്പയർ ഗാസി സൊഹൈൽ ബാറ്ററെ ഔട്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അമ്പയർ വിരൽ ഉയർത്തിയ ഉടനെ ഷനക റിവ്യൂ എടുത്തു, റീപ്ലേകളിൽ പന്ത് ബാറ്റിൽ തൊട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ നോട്ടൗട്ട്. പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, ഫീൽഡ് അംപയർ ഔട്ട് വിധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പന്ത് ഡെഡ് ആകും. ഇതോടെയാണ് റണ്ണൗട്ടിൽനിന്ന് ശനക രക്ഷപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ തന്നെ ജിതേഷ് ശർമയ്ക്ക് ക്യാച്ച് താരം പുറത്തായി. ഇതോടെ ശ്രീലങ്ക സൂപ്പർ ഓവറിൽ രണ്ടു റൺസിന് ഓൾഔട്ട്.

ഇന്ത്യ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വിജയലക്ഷ്യം നേടി

  • ഇന്ത്യ vs ശ്രീലങ്ക സൂപ്പർ ഫോർ

മത്സരത്തിൽ, ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ, അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ 61 റൺസിന്‍റേയും തിലക് വർമ്മയുടെ 49 റൺസിന്‍റേയും ബലത്തിൽ 202 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യമാണ് ലങ്കയ്‌ക്ക് നല്‍കിയത്. പത്തും നിസ്സങ്കയുടെ 107 റൺസിന്‍റെ ബലത്തിൽ ശ്രീലങ്ക 202 റൺസ് നേടി സമനില പാലിക്കുകയായിരുന്നു. സഞ്ജു സാംസൺ 23 പന്തിൽ 39 റൺസ് നേടി. മൂന്ന് സിക്സും ഒരു ബൗണ്ടറിയുമാണ് സഞ്ജുവിൻ്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നത്. തിലക് വർമ 34 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 49 റൺസ് നേടി. ശുഭ്മൻ ഗിൽ (4), ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് (12), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (2) എന്നിവര്‍ നിറം മങ്ങിയ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

