തിലക് ഹീറോ ആടാ ഹീറോ..! ഏഷ്യാ കപ്പിലെ വിജയശില്പിക്ക് ജന്മനാട്ടില് ഗംഭീര വരവേൽപ്പ്; വീഡിയോ
ഹൈദരാബാദിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിരവധി ആരാധകരാണ് താരത്തെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയത്.
Published : September 30, 2025 at 10:29 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോയായ തിലക് വർമ്മയ്ക്ക് ജന്മനാട്ടില് ഉജ്ജ്വല വരവേല്പ്പ്. ഹൈദരാബാദിലെ സംശാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ താരത്തെ സ്വീകരിക്കാന് നിരവധി ആരാധകരെത്തി. തെലങ്കാന സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ശിവസേന റെഡ്ഡിയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സോണി ബാല ദേവിയും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. കാറിൽ കയറിയ തിലകിനെ ആരാധകർ പേര് വിളിച്ച് ആര്പ്പുവിളിച്ചു. കാറിന്റെ സൺറൂഫിന് മുകളിലൂടെ കയറിയ തിലക് ആരാധകരെ കൈവീശി തന്റെ സ്നേഹം അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം ആരാധകർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതുമായ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലാണ്.
തിലകന്റെ സഹോദരൻ തരുൺ വർമ്മ വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് മത്സര വിജയ പ്രകടനത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'തിലക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, ഒരു ഫൈനലിൽ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹം ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മികച്ചതായി തോന്നി. കുറച്ച് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നുവെന്ന് തരുൺ പറഞ്ഞു.
മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത പാക്കിസ്ഥാൻ 146 റൺസെടുത്തു പുറത്തായപ്പോള്, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 19.4 ഓവറില് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയത്തിലെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ ഒൻപതാം ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടമാണിത്. മൈതാനത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുറത്താകാതെ 53 പന്തിൽ 69 റൺസെടുത്ത തിലക് വർമയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയശിൽപി. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒരുമിച്ച തിലക് വർമയും സഞ്ജു സാംസണുമാണ് ഇന്ത്യയെ കൂട്ടത്തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയത്. 57 റൺസിന്റെ കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് ഇരുവരും നല്കിയത്.
കുൽദീപ് യാദവിന്റെ 4/30 എന്ന മികച്ച സ്പെല്ലിംഗ് പാകിസ്ഥാന്റെ ശക്തമായ തുടക്കത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞു. 84/0 എന്ന സ്കോറിൽ നിന്ന് പാക് പടയെ 146 ആക്കി കുറച്ചു. 38 പന്തില് 57 റണ്സെടുത്ത സാഹിബ്സാദ ഫര്ഹാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ടോപ് സ്കോറര്. ശിവം ദുബെയുടെ (22 പന്തില് 33) പ്രകടനം നിര്ണായകമായി. സഞ്ജു സാംസണ് 21 പന്തില് 24 റണ്സെടുത്ത് മടങ്ങി.
ഇത്തവണ വിജയട്രോഫി ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ആഘോഷിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും എസിസി ചെയർമാനുമായ മൊഹ്സിൻ നഖ്വിയില് നിന്ന് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാലും ഔദ്യോഗിക ട്രോഫി ലിഫ്റ്റിന്റെ അഭാവം ടൂർണമെന്റില് ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ മൂന്ന് തവണ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ മധുരം മങ്ങിച്ചില്ല.
