ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഇന്ന് നിര്‍ണായക പോരാട്ടം! പാകിസ്ഥാന്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും; ജയിച്ചാല്‍ ഫൈനല്‍ ടിക്കറ്റ്

ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്കാണ് മത്സരം.

PAKISTAN VS BANGLADESH
PAKISTAN VS BANGLADESH (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 5:54 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഇന്നത്തെ പോരാട്ടത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനും, ബംഗ്ലാദേശും ഏറ്റുമുട്ടും. ഈ മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കുന്നവര്‍ ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയെ നേരിടും. ദുബായ് അന്താരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്കാണ് മത്സരം. ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ കളിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് തുടർച്ചയായി രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരം ബംഗ്ലാദേശ് ജയിച്ചാൽ, സെപ്റ്റംബർ 28 ന് നടക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 ഫൈനലിൽ അവർ ഇന്ത്യയെ നേരിടും. എന്നാല്‍, പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ, ടൂർണമെന്‍റില്‍ മൂന്നാം തവണയും പാക് പട ഇന്ത്യയെ നേരിടും.

നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡ്:

പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ആകെ 25 ടി20 മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ 20 മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചപ്പോള്‍ ബംഗ്ലാദേശ് 5 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പാകിസ്ഥാനാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത്. എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ സമീപകാല ഫോം മികച്ചതാണ്.

പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്:

ദുബായ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ച് എപ്പോഴും സ്‌പിൻ ബൗളർമാർക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഈ പിച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ നേടിയ 174 ആണ്. പിച്ചിലെ ശരാശരി സ്കോർ 145-155 ആണ്. ഉയർന്ന സ്കോർ 222 ഉം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ 56 ഉം ആണ്. ഈ പിച്ചിൽ ടോസ് നേടുന്ന ടീം ആദ്യം ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കും, കാരണം പിന്നീട് മഞ്ഞു ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും.

ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ഇവര്‍

ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ പ്രധാന കളിക്കാരനായ റിഷാദ് ഹൊസൈൻ (6 വിക്കറ്റ്) ടീമിനായി തന്‍റെ ലെഗ് സ്പിന്നറിലൂടെ തിളങ്ങും. മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാനും കരുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ബാറ്റിംഗിൽ, ടൂർണമെന്‍റില്‍ തുടർച്ചയായി രണ്ട് അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ സെയ്‌പ് ഹസനെയാകും (160 റൺസ്) ടീം ആശ്രയിക്കുക. ലിറ്റൺ ദാസിന്‍റെ (119) തിരിച്ചുവരവും ടീമിന് നിർണായകമാകും. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി (6 വിക്കറ്റ്) മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫഖർ സമാനാണ് (122 റൺസ്) പ്രധാന ബാറ്റര്‍. 156 റൺസുമായി സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാനാണ് ടീമിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറർ.

പ്ലേയിംഗ് 11 സാധ്യത

ബംഗ്ലാദേശ്: സെയ്ഫ് ഹസ്സന്‍, തന്‍സീദ് ഹസന്‍ തമീം, പര്‍വേസ് ഹൊസൈന്‍ ഇമോന്‍, തൗഹിദ് ഹൃദയ്, ഷമീം ഹൊസൈന്‍, ജാക്കര്‍ അലി (ക്യാപ്റ്റന്‍ & വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീന്‍, റിഷാദ് ഹൊസൈന്‍, തന്‍സിം ഹസന്‍ സാക്കിബ്, നസും അഹമ്മദ്, മുസ്തഫിസുര്‍ റഹ്‌മാന്‍.

പാകിസ്ഥാന്‍: സയിം അയൂബ്, സാഹിബ്‌സാദ ഫര്‍ഹാന്‍, ഫഖര്‍ സമാന്‍, സല്‍മാന്‍ അഗ (ക്യാപ്റ്റന്‍), ഹുസൈന്‍ തലാത്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഫഹീം അഷ്‌റഫ്, ഷഹീന്‍ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ്, അബ്രാര്‍ അഹമ്മദ്.

