ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ സഞ്ജു vs ജിതേഷ് തർക്കം; ആരാകും ഒന്നാം നമ്പർ ചോയ്‌സ്...! ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു - SANJU SAMSON VS JITESH SHARMA

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ സ്ഥാനത്തിനായി സഞ്ജുവും ജിതേഷും മത്സരിക്കുമ്പോൾ, സഞ്ജുവിന്‍റെ സമീപകാല ഫോമിനൊപ്പമാണെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ഇർഫാൻ പത്താൻ

SANJU SAMSON
SANJU SAMSON (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 11:21 AM IST

3 Min Read

ഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ മലയാളി സൂപ്പര്‍ താരവും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമായ സഞ്ജു സാംസണും ഇടംപിടിക്കുമോയെന്ന ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് ചൂടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണറായി അഭിഷേക് ശർമയ്‌ക്കൊപ്പം സഞ്ജുവിന് ഇറങ്ങാനാവുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതേസമയം സഞ്ജുവിന് പകരം ജിതേഷ് ശർമ്മ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ ആയേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സഞ്ജു ബാറ്റിംഗിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് സെഞ്ച്വറികൾ എന്ന റെക്കോർഡും താരം നേടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാൽ ഏഷ്യാ കപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ടി20യിൽ ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റായ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിന് മുന്നിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കാം. അവസാനം നടന്ന ടി20 മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം അഭിഷേകിനൊപ്പം സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഒടുവിൽ‌ കളിച്ച പത്ത് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ സഞ്ജു മികച്ച ഫോമിലാണ്.ടി20യിലെ സാംസണിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് കൗതുകകരം. ഓപണറായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന താരമാണെങ്കിലും മധ്യനിരയിൽ സഞ്ജുവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ താരത്തിന്‍റെ ശരാശരി ഏകദേശം 40 ആണ്.

ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ പ്രകടനം

ബാറ്റിങ്‌ സ്ഥാനംഇന്നിങ്‌സ്റൺസ്ശരാശരി
ഓപണിങ്14512 39.38
23103.33
3333 11.
411.213 21.3
5562 20.66
611212
711919

എന്നാല്‍ ഐപിഎല്ലിൽ പോലും മധ്യനിര ബാറ്റര്‍ എന്ന നിലയിൽ സഞ്ജു പരാജയപ്പെട്ടു. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ആറാം സ്ഥാനത്തും യഥാക്രമം 11 ഉം 20 ഉം ശരാശരിയോടെയാണ് താരം കളിക്കുന്നത്.

ഐപിഎല്ലിലെ സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ പ്രകടനം

ബാറ്റിംഗ് സ്ഥാനംഇന്നിങ്‌സ്റൺസ്ശരാശരിഎസ്/ആർ
ഓപണിങ്31 78326.1 137.37
394 3096 38.22143.33
436 685 20.76 127.32
5334 11.33136
66.8020102.56
7121 21 210

മറുവശത്ത്, ഐ‌പി‌എൽ ചാമ്പ്യനായി ടീമിലേക്ക് വരുന്ന ജിതേഷ്, മധ്യനിരയിൽ സഞ്ജുവിനെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. എന്നാല്‍ ഐ‌പി‌എല്ലിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 47 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 25 ശരാശരിയിൽ 991 റണ്‍സാണ് താരത്തിന്‍റെ സമ്പാദ്യം.157 സ്‌ട്രൈക്കിംഗ് റേറ്റുമുണ്ട്.

Jitesh Sharma
Jitesh Sharma (ANI)

ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ജിതേഷ് ശർമ്മയുടെ പ്രകടനം

ബാറ്റിംഗ് സ്ഥാനംഇന്നിംഗ്‌സ്റൺസ്ശരാശരി
ഓപണിങ്14512111
23108
3333 27
41121358
5562 30*
611212
711919

ഐപിഎല്ലിലെ ജിതേഷ് ശർമ്മയുടെ പ്രകടനം

ബാറ്റിംഗ് സ്ഥാനംഇന്നിങ്‌സ്റൺസ്ശരാശരിഎസ്/ആർ
4676 12.67 122.58
518374 28.77 147.83
616 40531.15168.75
77136 19.43 178.95

അഭിഷേക് ശർമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ഗിൽ തന്‍റെ ഇന്നിങ്‌സ് തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, മധ്യനിരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കാൻ സഞ്ജു, ജിതേഷ് എന്നിവരില്‍ നിന്നും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി. അഞ്ചാം നമ്പറിലോ ആറാം നമ്പറിലോ ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്ന് ഇർഫാൻ പത്താൻ ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ, സഞ്ജു മധ്യനിരയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. പവർ പ്ലേയിൽ സഞ്ജുവിന് വലിയ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.

Irfan Pathan
Irfan Pathan (IANS)

ക്രീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സ്‌പിന്നർമാർക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ മികച്ചതാണ്. അതിനാൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തോ ആറാം സ്ഥാനത്തോ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ടീം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ആദ്യ ഇലവനിൽ അവസരം ലഭിക്കും. എന്നാൽ നെറ്റ്സിലെ പഴയ ബൗളിംഗിനെതിരെ സഞ്ജു അസ്വസ്ഥത കാണിച്ചാൽ, മാനേജ്മെന്‍റെ ജിതേഷ് ശർമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ജിതേഷും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഐപിഎൽ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ സമീപകാലത്തെ സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചാമതോ ആറാമതോ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പത്താന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

  1. Also Read: ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര: പാകിസ്ഥാനെ കറക്കി വീഴ്‌ത്തി അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍; ഏഷ്യാ കപ്പിന് മുമ്പ് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം - AFGHANISTAN VS PAKISTAN T20 2025
  2. Also Read:ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടുത്ത വര്‍ഷം ന്യൂഡൽഹിയില്‍; ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് 17 വർഷത്തിന് ശേഷം - 2026 BADMINTON WORLD CHAMPIONSHIPS
  3. Also Read:ഞെട്ടിച്ച് ഐസിസി..! വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്ക് പുരുഷ ലോകകപ്പിനേക്കാൾ റെക്കോര്‍ഡ് സമ്മാനത്തുക - WOMENS WORLD CUP 2025 PRIZE MONEY

ഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ മലയാളി സൂപ്പര്‍ താരവും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമായ സഞ്ജു സാംസണും ഇടംപിടിക്കുമോയെന്ന ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് ചൂടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണറായി അഭിഷേക് ശർമയ്‌ക്കൊപ്പം സഞ്ജുവിന് ഇറങ്ങാനാവുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതേസമയം സഞ്ജുവിന് പകരം ജിതേഷ് ശർമ്മ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ ആയേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സഞ്ജു ബാറ്റിംഗിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് സെഞ്ച്വറികൾ എന്ന റെക്കോർഡും താരം നേടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാൽ ഏഷ്യാ കപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ടി20യിൽ ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റായ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിന് മുന്നിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കാം. അവസാനം നടന്ന ടി20 മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം അഭിഷേകിനൊപ്പം സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഒടുവിൽ‌ കളിച്ച പത്ത് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ സഞ്ജു മികച്ച ഫോമിലാണ്.ടി20യിലെ സാംസണിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് കൗതുകകരം. ഓപണറായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന താരമാണെങ്കിലും മധ്യനിരയിൽ സഞ്ജുവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ താരത്തിന്‍റെ ശരാശരി ഏകദേശം 40 ആണ്.

ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ പ്രകടനം

ബാറ്റിങ്‌ സ്ഥാനംഇന്നിങ്‌സ്റൺസ്ശരാശരി
ഓപണിങ്14512 39.38
23103.33
3333 11.
411.213 21.3
5562 20.66
611212
711919

എന്നാല്‍ ഐപിഎല്ലിൽ പോലും മധ്യനിര ബാറ്റര്‍ എന്ന നിലയിൽ സഞ്ജു പരാജയപ്പെട്ടു. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ആറാം സ്ഥാനത്തും യഥാക്രമം 11 ഉം 20 ഉം ശരാശരിയോടെയാണ് താരം കളിക്കുന്നത്.

ഐപിഎല്ലിലെ സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ പ്രകടനം

ബാറ്റിംഗ് സ്ഥാനംഇന്നിങ്‌സ്റൺസ്ശരാശരിഎസ്/ആർ
ഓപണിങ്31 78326.1 137.37
394 3096 38.22143.33
436 685 20.76 127.32
5334 11.33136
66.8020102.56
7121 21 210

മറുവശത്ത്, ഐ‌പി‌എൽ ചാമ്പ്യനായി ടീമിലേക്ക് വരുന്ന ജിതേഷ്, മധ്യനിരയിൽ സഞ്ജുവിനെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. എന്നാല്‍ ഐ‌പി‌എല്ലിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 47 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 25 ശരാശരിയിൽ 991 റണ്‍സാണ് താരത്തിന്‍റെ സമ്പാദ്യം.157 സ്‌ട്രൈക്കിംഗ് റേറ്റുമുണ്ട്.

Jitesh Sharma
Jitesh Sharma (ANI)

ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ജിതേഷ് ശർമ്മയുടെ പ്രകടനം

ബാറ്റിംഗ് സ്ഥാനംഇന്നിംഗ്‌സ്റൺസ്ശരാശരി
ഓപണിങ്14512111
23108
3333 27
41121358
5562 30*
611212
711919

ഐപിഎല്ലിലെ ജിതേഷ് ശർമ്മയുടെ പ്രകടനം

ബാറ്റിംഗ് സ്ഥാനംഇന്നിങ്‌സ്റൺസ്ശരാശരിഎസ്/ആർ
4676 12.67 122.58
518374 28.77 147.83
616 40531.15168.75
77136 19.43 178.95

അഭിഷേക് ശർമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ഗിൽ തന്‍റെ ഇന്നിങ്‌സ് തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, മധ്യനിരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കാൻ സഞ്ജു, ജിതേഷ് എന്നിവരില്‍ നിന്നും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി. അഞ്ചാം നമ്പറിലോ ആറാം നമ്പറിലോ ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്ന് ഇർഫാൻ പത്താൻ ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ, സഞ്ജു മധ്യനിരയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. പവർ പ്ലേയിൽ സഞ്ജുവിന് വലിയ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.

Irfan Pathan
Irfan Pathan (IANS)

ക്രീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സ്‌പിന്നർമാർക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ മികച്ചതാണ്. അതിനാൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തോ ആറാം സ്ഥാനത്തോ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ടീം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ആദ്യ ഇലവനിൽ അവസരം ലഭിക്കും. എന്നാൽ നെറ്റ്സിലെ പഴയ ബൗളിംഗിനെതിരെ സഞ്ജു അസ്വസ്ഥത കാണിച്ചാൽ, മാനേജ്മെന്‍റെ ജിതേഷ് ശർമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ജിതേഷും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഐപിഎൽ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ സമീപകാലത്തെ സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചാമതോ ആറാമതോ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പത്താന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

  1. Also Read: ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര: പാകിസ്ഥാനെ കറക്കി വീഴ്‌ത്തി അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍; ഏഷ്യാ കപ്പിന് മുമ്പ് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം - AFGHANISTAN VS PAKISTAN T20 2025
  2. Also Read:ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടുത്ത വര്‍ഷം ന്യൂഡൽഹിയില്‍; ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് 17 വർഷത്തിന് ശേഷം - 2026 BADMINTON WORLD CHAMPIONSHIPS
  3. Also Read:ഞെട്ടിച്ച് ഐസിസി..! വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്ക് പുരുഷ ലോകകപ്പിനേക്കാൾ റെക്കോര്‍ഡ് സമ്മാനത്തുക - WOMENS WORLD CUP 2025 PRIZE MONEY

For All Latest Updates

TAGGED:

IRFAN PATHAN ON WICKETKEEPER DEBATEINDIA SQUAD ASIA CUP 2025ASIA CUP 2025 TEAM SELECTIONസഞ്ജു സാംസണ്‍SANJU SAMSON VS JITESH SHARMA

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.