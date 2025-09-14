ഏഷ്യ കപ്പ്: ടോസ് ജയിച്ച് പാകിസ്ഥാന്, സഞ്ജു ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്, ഇരു ടീമിലും മാറ്റമില്ല
Published : September 14, 2025 at 7:48 PM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യ കപ്പിലെ ആവേശപ്പേരില് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും. ടോസ് നേടിയ പാകിസ്ഥാന് ക്യാപ്റ്റന് സല്മാന് അലി ആഘ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ദുബായ് ഇൻ്റര്നാഷണല് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
സ്ലോ വിക്കറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് സ്കോര് ബോര്ഡില് മികച്ച ടോട്ടല് കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില് മാറ്റമില്ലെന്നും സല്മാന് അലി ആഘ പറഞ്ഞു.
ആഗ്രഹിച്ചത് ലഭിച്ചെന്ന് സൂര്യ
ആദ്യം പന്തെറിയാന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹമെന്ന് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാർ യാദവ് പറഞ്ഞു. അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈർപ്പം കൂടുതലായതിനാൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില് മാറ്റമില്ലെന്നും സൂര്യ വ്യക്തമാക്കി.
മത്സരം കാണാന്
ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള് ഇന്ത്യയില് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് സോണി സ്പോര്ട്സ് നെറ്റ്വര്ക്കാണ്. സോണിലിവിലും ഫാന്കോഡിലും തത്സമയ സ്ട്രീമിങ്ങുണ്ട്. ദൂരദര്ശനിലും ജിയോടിവിയിലും സൗജന്യമായി മത്സരങ്ങള് കാണാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. ടൂര്ണമെന്റില് തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇറങ്ങുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തില് യുഎഇക്കെതിരെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. പാകിസ്ഥാനാവട്ടെ ഒമാനെതിരായ 93 റൺസിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ജയിക്കുന്ന ടീമിന് ഗ്രൂപ്പില് തലപ്പെത്തെത്താം.
പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും അതിന് ശേഷമുള്ള സൈനിക സംഘര്ഷത്തിനും ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ-പാക് ടീമുകള് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിലും പരിസരത്തും കര്ശന സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടി20 ക്രിക്കറ്റില് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ആധിപത്യമാണുള്ളത്. ഇതുവരെ 13 മത്സരങ്ങളിലാണ് ഇരു ടീമുകളും നേര്ക്കുനേര് എത്തിയത്. ഇതില് 10 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചത് ഇന്ത്യയാണ്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങള് മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാനൊപ്പം നിന്നത്.
ഇന്ത്യ (പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ): അഭിഷേക് ശർമ്മ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി
പാകിസ്ഥാൻ (പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ): സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സെ്യിം അയൂബ്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), ഫഖർ സമാന്, സൽമാൻ ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹസൻ നവാസ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഷഹീൻ അഫ്രീദി, സുഫിയാൻ മുഖീം, അബ്രാർ അഹമ്മദ്.