ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള് ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 28 വരെ യുഎഇയില് നടക്കും. ടി20 ഫോർമാറ്റില് കളിക്കുന്ന ടൂര്ണമെന്റ് അബുദാബിയിലും ദുബായിലുമായാണ് നടക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 10ന് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തില് യുഎഇയെ നേരിടും. പാകിസ്താനെതിരായ ആവേശപ്പേരാട്ടം 14 നും ഒമാനെ 19 നും ഇന്ത്യ നേരിടും. അതേസമയം ടൂർണമെന്റിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ടീം സ്ക്വാഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ടെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലും ഓൾറൗണ്ടർ അക്സര് പട്ടേലും ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകാനുള്ള മത്സരത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അടുത്തിടെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു. 754 റൺസ് നേടിയ താരം പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറർ കൂടിയായിരുന്നു. പുറമെ, കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നയിച്ചതിനൊപ്പം മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടവും ഗില് നടത്തി. മറുവശത്ത്, കഴിഞ്ഞ ടി20 പരമ്പരയിലെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ അക്സര് പട്ടേൽ ടി20 മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20 യ്ക്കുള്ള വൈസ് ക്യാപ്റ്റനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ്.
ബുംറയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും
ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ജോലിഭാരം കാരണം, ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പരിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ, ടീം മാനേജ്മെന്റ് താരത്തെ വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പില് കളിക്കാൻ ബുംറ തയ്യാറാണെന്നാണ് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്.
എന്നാൽ ഒക്ടോബറിലെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ബുംറയ്ക്ക് വിശ്രമം നൽകിയേക്കാം. അതേസമയം അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, സൂര്യകുമാർ, തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവർ ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തരായ കളിക്കാരായതിനാൽ ടീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
ഐസിസി റാങ്കിംഗിൽ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ടി20 ബാറ്ററാണ് അഭിഷേക് ശർമ്മ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഗില്ലിന്റെ (ടെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും) നിലവിലെ ഫോം അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഐപിഎല്ലിലും താരത്തിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. സെലക്ടർമാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ ധാരാളം മികച്ച കളിക്കാരുണ്ടെന്നതാണെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
ജയ്സ്വാൾ-സുദർശന്
ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീമിലെ ടോപ്പ് ഓർഡർ വളരെ ശക്തമാണ്. യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനും സായ് സുദർശനും ടീമിൽ ഇടം നേടുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഏകദിനങ്ങളിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കെഎൽ രാഹുലിനെയും പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം മധ്യനിരയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സഞ്ജു സാംസണെ ഒന്നാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. എന്നാല് രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറിനായി ജിതേഷ് ശർമ്മയും ധ്രുവ് ജൂറലും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം ഉണ്ടാകാം. കഴിഞ്ഞ ടി20 പരമ്പരയിൽ ജൂറൽ ഭാഗമായിരുന്നു. അതേസമയം ഐപിഎല്ലിൽ ആർസിബിക്ക് വേണ്ടി ജിതേഷ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു.
ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ ടീം
സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ശുഭ്മന് ഗിൽ, അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഹർഷിത് റാണ / പ്രസിദ് കൃഷ്ണ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജിതേഷ് ശർമ്മ / ധ്രുവ് ജുറൽ.
