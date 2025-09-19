പാക് പോരിന് മുമ്പ് വമ്പന് പരീക്ഷണം; ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഒമാനെതിരെ, സഞ്ജു ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ
ഇന്ത്യ- ഒമാന് മത്സരത്തിന ശേഷം ടൂർണന്റ് സൂപ്പർ ഫോര് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഞായറാഴ്ചയാണ് വീണ്ടുമൊരു ഇന്ത്യ-പാക് പോര് നടക്കുക.
Published : September 19, 2025 at 11:20 AM IST
അബുദാബി: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റില് അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങും. ഒമാനാണ് എതിരാളി. അബുദാബിയില് രാത്രി എട്ടിനാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. മത്സരം സോണിലിവ് ആപ്പിലും സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിലും തത്സമയ കാണാം.
കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ആധികാരിക വിജയവുമായി ഇതിനകം തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ഇന്ത്യ സൂപ്പര് ഫോര് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തില് യുഎഇയെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിനും രണ്ടാം മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാനെ ഏഴ് വിക്കറ്റുകള്ക്കുമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര് യാദവും സംഘവും തകര്ത്തത്. ഇന്ത്യ- ഒമാന് മത്സരത്തിന ശേഷം ടൂർണന്റ് സൂപ്പർ ഫോര് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് നേര്ക്കുനേര് എത്തിയപ്പോള് സര്വമേഖലയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നില് പാകിസ്ഥാന് നിഷ്പ്രഭമായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഉടലെടുത്ത ഹസ്തദാനം സംബന്ധിച്ച വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് വരുന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ ചൂട് ഏറെയാണ്. അതിനാല് തന്നെ ചിരവൈരികള്ക്കെതിരെ മറ്റൊരു ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള അവസരമായി ആവും ഒമാനെതിരായ മത്സരം നീലപ്പട കാണുക.
മാറ്റങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത
ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും പരീക്ഷണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ആദ്യം ബോള് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ ഇന്ന് ടോസ് നേടിയാല് ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കും. ഇതുവരെ അവസരം ലഭിക്കാത്ത മിഡില്-ലോവര് മിഡില് ഓര്ഡര് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് അതിനുള്ള സമയം നല്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വച്ചാവുമിത്. ഇതോടെ സഞ്ജു സാംസൺ, ഹാർദിക് പണ്ഡ്യ, അക്സര് പട്ടേൽ തുടങ്ങിയവർക്ക് ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും.
ബോളിങ് ഡിപാര്ട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് പ്രീമിയം പേസര് ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് വിശ്രമം നല്കാനാണ് സാധ്യത. അർഷ്ദീപ് സിങ്ങാവും പകരം എത്തുക. ടി20 ക്രിക്കറ്റില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല് വിക്കറ്റുകള് നേടിയ താരമാണ് ഇടങ്കയ്യന് സീമറായ അര്ഷ്ദീപ്. എന്നാല് ടൂര്ണമെന്റില് ഇതുവരെ താരത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒമാനെതിരെ കളിക്കുന്നത് താരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ്മ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റന്), തിലക് വർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), ശിവം ദുബെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സര് പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി.