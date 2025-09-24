ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഫൈനലുറപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങും; സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ്

ദുബായ് അന്താരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും.

INDIA VS BANGLADESH ASIA CUP
INDIA VS BANGLADESH ASIA CUP (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 11:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പിലെ സൂപ്പർ ഫോർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ വീഴ്‌ത്തിയപ്പോള്‍ ശ്രീലങ്കയെ തകര്‍ത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ വരവ്. ദുബായ് അന്താരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും. ഇന്നത്തെ മത്സരം വിജയിച്ച് ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയെ അട്ടിമറിച്ച് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാനാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. മത്സരം സോണി ടെന്‍ ചാനലുകളിലും സോണി ലിവ് ആപ്പിലും തത്സമയം കാണാം.

ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡ്:

ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡിൽ ബംഗ്ലാദേശിനേക്കാൾ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ആകെ 17 ടി20 മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. ഇന്ത്യ 16 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനാൽ,തങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്

ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരം ഇന്ന് ദുബായ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മിക്ക മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. സ്പിൻ ബൗളർമാർക്ക് ഈ പിച്ച് സഹായകരമാണ്. ദുബായ് പിച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടി20 സ്കോർ ഇന്ത്യ നേടിയ 222 ആണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നേടിയ 56 ആണ്. ഈ മൈതാനത്ത് ശരാശരി സ്കോർ 145-155 ആണ്. 170 നും 180 നും ഇടയിലുള്ള സ്കോർ വിജയ ടോട്ടലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആകെ 93 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതിൽ 46 മത്സരങ്ങൾ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമും 47 മത്സരങ്ങൾ രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമുമാണ് വിജയിച്ചത്. ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ടീമുകളാണ് ഈ മൈതാനത്ത് കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചത്.

പ്രതീക്ഷാ താരങ്ങള്‍ ഇവര്‍

പവർപ്ലേയിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇതുവരെ പുറത്തെടുത്തത്. വെറും 61 പന്തിൽ നിന്ന് 216.29 ശരാശരിയിൽ 132 റൺസ് താരം നേടി. ഇതുവരെ 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 173 റൺസും അഭിഷേക് സ്വന്തമാക്കി. ശിവം ദുബെ 39 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് തന്‍റെ മുഴുവൻ നാലോവറുകളും എറിഞ്ഞത്. ഇതിൽ രണ്ട് തവണ ഗൗതം ഗംഭീറിന്‍റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിലാണ് അദ്ദേഹം പന്തെറിഞ്ഞത്. യുഎഇക്കെതിരെ 3 വിക്കറ്റും പാകിസ്ഥാനെതിരെ 2 വിക്കറ്റും താരം വീഴ്ത്തി. ടൂർണമെന്‍റില്‍ 9 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനാണ് കുൽദീപ് യാദവ്.

ബംഗ്ലാദേശിനു വേണ്ടി, മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഏഴ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ടി20യിൽ 150 വിക്കറ്റുകൾ തികയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി മതി. ബാറ്റിംഗിൽ, ടൂർണമെന്‍റില്‍ യഥാക്രമം 127 ഉം 119 ഉം റൺസ് നേടിയ തൗഹിദ് ഹ്രിദ്യോയ്, ലിറ്റൺ ദാസ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് റൺസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഇരുടീമുകളുടേയും സാധ്യതാ താരങ്ങള്‍

ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശിവം ദുബെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

ബംഗ്ലാദേശ്: സെയ്‌ഫ് ഹസൻ, തൻസീദ് ഹസൻ തമീം, ലിറ്റൺ ദാസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ/ക്യാപ്റ്റൻ), തൗഹിദ് ഹ്രിദ്യോയ്, ഷമീം ഹൊസൈൻ, സക്കർ അലി, മഹേദി ഹസൻ/റിഷാദ് ഹൊസൈൻ, നാസും അഹമ്മദ്, തസ്കിൻ അഹമ്മദ്, ഷോരിഫുൾ ഇസ്ലാം/തൻജിം ഷാക്കിബ്, മുസ്തഫ്.

  1. Also Read: ഒമാൻ പര്യടനം; കേരളത്തിന് നിരാശ, ഒമാന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഇലവനോട് 40 റണ്‍സിന് തോറ്റു
  2. Also Read: 30 വർഷമായി ജർമ്മനിക്ക് ഒരു ബാലൺ ഡി ഓർ താരമില്ല, കാരണമറിയാം; പുതിയ തലമുറ സ്വന്തമാക്കുമോ..?

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS BAN MATCH PREDICTION DUBAIഏഷ്യാ കപ്പ് 2025INDIA VS BANGLADESH RECORDSINDIA VS BANGLADESH EXPECTED XIINDIA VS BANGLADESH ASIA CUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.