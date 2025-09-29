ETV Bharat / sports

ഇത് താന്‍ടാ നിലപാട്..! ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടും കപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ഇന്ത്യൻ ടീം,'അദൃശ്യ ട്രോഫി'യുമായി ആഘോഷം

മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വിയിൽ നിന്നും ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീം.

India Celebrates Without Trophy in Silent Defiance
India Celebrates Without Trophy in Silent Defiance (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന്‍റെ അവിസ്‌മരണീയമായ വിജയം നേടിയെങ്കിലും, ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്‍റ് മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വിയിൽ നിന്നും ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീം. നഖ്‌വി പാക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാനും കൂടിയാണ്. മത്സരത്തിന് ശേഷമുള്ള സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ വിജയികളുടെ ട്രോഫി വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പരമ്പരാഗതമായി, ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (എസിസി) പ്രസിഡന്‍റാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുന്നത്. വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എമിറേറ്റ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്‍റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഖാലിദ് അൽ സറൂണി നല്‍കിയേക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ഹസ്‌തദാനങ്ങളും പൊതു ഇടപെടലുകളും ഒഴിവാക്കുക എന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ ശക്തമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി വേദിയിലേക്ക് കയറേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ എസിസി പ്രസിഡന്‍റില്‍ നിന്ന് 2025 ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുവെന്നു ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി.

നിലപാടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ടീം മാറാതിരുന്നതോടെ നഖ്‌വി ട്രോഫിയുമായി കളം വിട്ടു. ഇതോടെ ഇന്ത്യ ട്രോഫി ഇല്ലാതെ തന്നെ ആഘോഷം തുടങ്ങി. സൂര്യകുമാർ യാദവ് മിന്നുന്ന ട്രോഫി വേദിയിൽ ഉയർത്തുന്നത് ആരാധകർക്ക് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, താരം ഒരു "അദൃശ്യ ട്രോഫി" കൈവശം വച്ച് സ്‌ക്വാഡിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ട്രോഫി ലിഫ്റ്റിന്‍റെ അഭാവം ടൂർണമെന്‍റില്‍ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ മൂന്ന് തവണ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന്‍റെ മധുരം മങ്ങിച്ചില്ല.

തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടോസുകളിലും മത്സരശേഷമുള്ള ഇടപെടലുകളിലും പാകിസ്‌താന്‍ താരങ്ങളുമായി ഹസ്തദാനം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും തുടർന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനും ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര നിലപാടിന്‍റെ ഒരു വിപുലീകരണമായിരുന്നു.

അതേസമയം ഫൈനലിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്‌ത പാക്കിസ്ഥാൻ 146 റൺസെടുത്തു പുറത്തായപ്പോള്‍, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 19.4 ഓവറില്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയത്തിലെത്തി. മൈതാനത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുൽദീപ് യാദവിന്‍റെ 4/30 എന്ന മികച്ച സ്പെല്ലിംഗ് പാകിസ്ഥാന്റെ ശക്തമായ തുടക്കത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞു. 84/0 എന്ന സ്കോറിൽ നിന്ന് പാക് പടയെ 146 ആക്കി കുറച്ചു. 38 പന്തില്‍ 57 റണ്‍സെടുത്ത സാഹിബ്‌സാദ ഫര്‍ഹാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ടോപ്‌ സ്‌കോറര്‍. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍, തിലക് വർമ്മ 69 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ശിവം ദുബെയുടെ (22 പന്തില്‍ 33) പ്രകടനം നിര്‍ണായകമായി. സഞ്ജു സാംസണ്‍ 21 പന്തില്‍ 24 റണ്‍സെടുത്ത് മടങ്ങി.

  1. Also Read: അവസാനം വരെ ആവേശം, വിജയ 'തിലകം' നേടി ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ്; ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഒൻപതാം കിരീടം
  2. Also Read: റോജർ ബിന്നിക്ക് പിന്‍ഗാമിയായി: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പര്‍ താരം മിഥുൻ മൻഹാസ് പുതിയ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്‍റ്

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN ASIA CUPINDIA MOHSIN NAQVI TROPHYINDIA VS PAKISTAN ASIA CUP 20252025 ഏഷ്യാ കപ്പ്INVISIBLE TROPHY CELEBRATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.