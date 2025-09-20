ETV Bharat / sports

പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇറങ്ങും മുമ്പ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; ആശങ്കയായി അക്‌സര്‍ പട്ടേലിന്‍റെ പരിക്ക്

ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ക്യാച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് അക്‌സറിന്‍റെ തലയ്‌ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുന്നത്.

ASIA CUP 2025 IND VS PAK AXAR PATEL INJURY UPDATES അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ പരിക്ക്
ഇന്ത്യന്‍ ടീമംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 12:33 PM IST

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ നാളെ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ നേരിടാനിരിക്കെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ അക്‌സര്‍ പട്ടേലിൻ്റെ പരിക്ക്. പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ അക്‌സറിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണന്നാണ് പ്രമുഖ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ ഒമാനെതിരെ നടന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് അക്‌സറിന് പരിക്ക് പറ്റുന്നത്.

ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ താരത്തിൻ്റെ തലയ്‌ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഒമാന്‍ ഇന്നിങ്‌സിന്‍റെ 15-ാം ഓവറിലാണ് ഇതിന് കാരണമായ സംഭവം നന്നത്. ക്യാച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ അക്‌സര്‍ തലയിടിച്ച് മൈതാനത്ത് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ 31-കാരന്‍ മൈതാനം വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്‌തു.

അതേസമയം താരത്തിന്‍റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ഫീല്‍ഡിങ് പരിശീലകന്‍ ടി ദിലീപ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കേ താരത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്‌നസ് അശങ്കയായി തുടരുകയാണ്. ഒമാനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന്‍ അക്‌സറിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 13 പന്തില്‍ മൂന്ന് ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 26 റണ്‍സാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. ഒരോവര്‍ പന്തെറിഞ്ഞ അക്‌സര്‍ വഴങ്ങിയതാവട്ടെ നാല് റണ്‍സ് മാത്രവും.

അക്‌സര്‍ കളിക്കാനിറങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ കുല്‍ദീപ് യാദവ്, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി എന്നീ സ്‌പിന്നര്‍മാരുമായി ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കളിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. താരത്തിന് പകരം ഒരു പേസര്‍ ടീമിലേക്ക് എത്താനാണ് സാധ്യത. ആവശ്യമെങ്കിൽ അക്‌സറിന് പകരക്കാരായി വിളിക്കാവുന്ന താരങ്ങള്‍ റിയാൻ പരാഗും വാഷിങ്‌ടണ്‍ സുന്ദറുമാണ്. ഇരുവരും ടീമിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ ലിസ്റ്റിന്‍റെ ഭാഗമാണ്.

അതേസമയം നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ ഏഴ്‌ വിക്കറ്റിന് തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാളിയാവാന്‍ പാകിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിനും ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റുമുട്ടിയ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നുവിത്. ദുബായില്‍ നാളെ രാത്രി എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരം ആരംഭിക്കുക.

ഏഷ്യ കപ്പ് ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡ്: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റന്‍), ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍), അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, ജിതേഷ് ശർമ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അർഷ്‌ദീപ് സിങ്, കുൽദീപ് യാദവ്, സഞ്ജു സാംസൺ, ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിങ്.

ASIA CUP 2025IND VS PAKAXAR PATEL INJURY UPDATESഅക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ പരിക്ക്AXAR PATEL HEAD INJURY

