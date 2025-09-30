ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാ കപ്പിലെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ ഇവര്‍..! റണ്‍വേട്ടയില്‍ അഭിഷേക് തലപ്പത്ത്, സഞ്ജു മൂന്നാമത്

കലാശപ്പോരില്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ചാമ്പ്യന്മാരായത്.

Asia Cup 2025
Abhishek Sharma Tops Run Charts, Kuldeep Yadav Leads Wickets (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഏറെ ആവേശത്തിനൊടുവില്‍ ഏഷ്യാ കപ്പ് ദുബായില്‍ സമാപിച്ചു. ആവേശകരമായ കലാശപ്പോരില്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങള്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ബാറ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിഷേക് ശർമ്മയും തിലക് വർമ്മയും റൺസ് അടിച്ചുക്കൂട്ടിയപ്പോള്‍, കുൽദീപ് ശർമ്മയും ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ബൗളിംഗിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസും വിക്കറ്റുകളും നേടിയ മികച്ച മൂന്ന് താരങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം.

ഏഷ്യാ കപ്പിലെ റണ്‍ വേട്ടക്കാര്‍

ABHISHEK SHARMA
അഭിഷേക് ശർമ്മ (AP)

1 - അഭിഷേക് ശർമ്മ: ഇന്ത്യയുടെ സ്ഫോടനാത്മക ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്ററായ അഭിഷേക് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഏഴ് ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് 44.85 ശരാശരിയിലും 200 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 314 റൺസാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 39 ഫോറുകളും 19 സിക്‌സറുകളും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് അർധസെഞ്ച്വറികൾ താരം നേടി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ അഭിഷേക് ടൂർണമെന്‍റിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് 15,000 യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം ₹13.30 ലക്ഷം), ഒരു എസ്‌യുവി, ഒരു ട്രോഫി എന്നിവ ലഭിച്ചു.

pathum nissanka
പത്തും നിസ്സങ്ക (AP)

2 - പത്തും നിസ്സങ്ക: ശ്രീലങ്കൻ വലംകൈയ്യൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്ററായ പത്തും നിസ്സങ്ക റണ്ണുകളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 43.50 ശരാശരിയിലും 160 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 261 റൺസ് അദ്ദേഹം നേടി. ഒരു സെഞ്ച്വറിയും രണ്ട് അർധസെഞ്ച്വറിയും താരത്തിന്‍റെ സമ്പാദ്യമാണ്.

FARHAN
സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാൻ (AP)

3 - സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാൻ: പാകിസ്ഥാന്‍റെ വലംകൈയ്യൻ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റര്‍ സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാൻ റൺസ് നേടിയവരിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 31.00 ശരാശരിയിലും 116.04 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും താരം 261 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി. രണ്ട് അർധ സെഞ്ച്വറികളും ഫര്‍ഹാന്‍റെ പേരിലുണ്ട്.

കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ 3 താരങ്ങൾ

KULDEEP YADAV
കുൽദീപ് യാദവ് (AP)

1 - കുൽദീപ് യാദവ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ സ്റ്റാർ ചൈനാമാൻ സ്‌പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവ് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ കളിക്കാരനായിരുന്നു. 7 മത്സരങ്ങളിലായി 17 വിക്കറ്റുകൾ നേടി. താരത്തിന്‍റെ ശരാശരി 9.29 ഉം ഇക്കണോമി റേറ്റ് 6.27 ഉം ആയിരുന്നു. 7 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയതാണ് കുല്‍ദീപിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. മികച്ച വാല്യുബിള്‍ കളിക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് 15,000 യുഎസ് ഡോളറും (ഏകദേശം 13.30 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ) ഒരു ട്രോഫിയും ലഭിച്ചു.

SHAHEEN AFRIDI
ഷഹീൻ അഫ്രീദി (AP)

2 - ഷഹീൻ അഫ്രീദി: കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരനായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്‍റെ ഇടംകൈയ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഷഹീൻ അഫ്രീദി. 7 മത്സരങ്ങളിലായി ആകെ 10 വിക്കറ്റുകൾ അദ്ദേഹം വീഴ്ത്തി. താരത്തിന്‍റെ ശരാശരി 16.04 ഉം ഇക്കണോമി റേറ്റ് 6.60 ഉം ആയിരുന്നു. 17 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതാണ് മികച്ച പ്രകടനം.

junaid siddique
junaid siddique (AP)

3 - ജുനൈദ് സിദ്ദിഖി: ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ടീം പുറത്തായെങ്കിലും, ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ മൂന്നാമത്തെ കളിക്കാരനാണ് യുഎഇയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജുനൈദ് സിദ്ദിഖി. 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 വിക്കറ്റുകൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 18 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയതാണ് ജുനെെദിന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനം.

ടോപ് 5 റൺസ് സ്‌കോറർമാർ

  1. അഭിഷേക് ശർമ്മ - 7 മത്സരങ്ങൾ, 314 റൺസ്
  2. തിലക് വർമ്മ - 7 മത്സരങ്ങൾ, 213 റൺസ്
  3. സഞ്ജു സാംസൺ – 7 മത്സരങ്ങൾ, 132 റൺസ്
  4. ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ – 7 മത്സരങ്ങൾ, 127 റൺസ്
  5. സൂര്യകുമാർ യാദവ് - 7 മത്സരങ്ങൾ, 72 റൺസ്

ഏറ്റവും മികച്ച 5 വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാർ

  1. കുൽദീപ് യാദവ് – 7 മത്സരങ്ങൾ, 17 വിക്കറ്റുകൾ
  2. വരുൺ ചക്രവർത്തി - 7 മത്സരങ്ങൾ, 7 വിക്കറ്റുകൾ
  3. ജസ്പ്രീത് ബുംറ - 7 മത്സരങ്ങൾ, 7 വിക്കറ്റുകൾ
  4. അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ - 7 മത്സരങ്ങൾ, 6 വിക്കറ്റുകൾ
  5. ശിവം ദുബെ – 7 മത്സരങ്ങൾ, 5 വിക്കറ്റുകൾ

