ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെത്തിയില്ല: അര്‍ജുന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍ കോടീശ്വരന്‍..! ആസ്‌തി എത്രയെന്ന് അറിയാം - ARJUN TENDULKAR NET WORTH 2025

2021 ൽ 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് അര്‍ജുനെ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Published : August 18, 2025 at 7:45 PM IST

ഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറുടെ മകനും ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ അര്‍ജുന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്നത്. പ്രമുഖ വ്യവസായി രവി ഘായിയുടെ ചെറുമകൾ സാനിയ ചന്ദോക്കാണ് വധു. മികച്ചൊരു പേസ് ബൗളറായ അര്‍ജുന്‍ ഐപിഎല്ലില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് താരമാണ്.

അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ ആസ്‌തി

സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല, എന്നാൽ അർജുന്‍റെ ആസ്‌തിയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ്. 2021 മുതൽ അഞ്ച് തവണ ഐപിഎൽ ചാമ്പ്യൻമാരുടെ ഭാഗമായ താരം തന്‍റെ കരാറിൽ നിന്ന് 1 കോടി 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്പാദിച്ചത്. 2021 ൽ 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് മുംബൈ അര്‍ജുനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. 2023 ൽ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും താരം ടീമിലെത്തി. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ, രഞ്ജി ട്രോഫി, വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി, സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി എന്നിവയിൽ ഗോവ ടീമിനെയാണ് അർജുൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന അർജുന്‍റെ മൊത്തം ആസ്‌തി ഏകദേശം 22 കോടിയാണെന്ന് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഐപിഎല്‍-ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് എന്നിവയില്‍ നിന്നാണ് ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും താരം സമ്പാദിച്ചത്. മുംബൈയിലെ സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ ബംഗ്ലാവിലാണ് അര്‍ജുന്‍ താമസിക്കുന്നത്. ആറായിരം സ്‌ക്വയര്‍ ഫീറ്റിലാണ് ഈ ബംഗ്ലാവ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2007ല്‍ 39 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ബംഗ്ലാവ് സച്ചിന്‍ വാങ്ങിയത്. അതേസമയം ഇതുവരെ 17 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 37 വിക്കറ്റുകളും 532 റൺസും അർജുൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 24 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 27 വിക്കറ്റുകളും 119 റൺസുമാണ് താരത്തിന്‍റെ പേരിലുള്ളത്. 18 ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 25 വിക്കറ്റുകളും 102 റൺസും അര്‍ജുന്‍ സ്വന്തമാക്കി.

സാനിയ ചന്ദോകിന്‍റെ ആസ്‌തി

അർജുൻ ടെന്‍ഡുൽക്കറുടെ പ്രതിശ്രുത വധു സാനിയ ചന്ദോക്കിന്‍റെ ആസ്‌തി എത്രയാണെന്ന് ലഭ്യമല്ല. എന്നാല്‍ ഗ്രാവിസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനായ മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി രവി ഘായിയുടെ കൊച്ചുമകളാണ് സാനിയ. മുംബൈയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാധീനമുള്ള ബിസിനസുകാരാണ് ഗ്രാവിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഘായ് കുടുംബം. ജനപ്രിയ ഐസ്ക്രീം ബ്രാൻഡായ ബ്രൂക്ലിൻ ക്രീമറിയുടെ ഉടമയും കൂടിയാണ് ഗ്രാവിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഘായ് കുടുംബം. മുംബൈയിലെ പ്രീമിയം പെറ്റ് സലൂണായ മിസ്റ്റർ പാവ്സ് പെറ്റ് സ്പാ & സ്റ്റോർ LLP യുടെ ഡയറക്ടറും ഷെയർഹോൾഡറുമാണ് സാനിയ. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 90 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഈ സംരംഭം നേടുന്നുണ്ട്.

