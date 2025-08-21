തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് രണ്ടാം പതിപ്പില് മുന് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഏരീസ് കൊല്ലം സെയ്ലേഴ്സിന് ഗംഭീര വിജയത്തുടക്കം. കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസിനെ ഒരു വിക്കറ്റിനാണ് കൊല്ലം തോല്പ്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കാലിക്കറ്റ് 18 ഓവറിൽ 138 റണ്സാണെടുത്തത്.
ചെറിയ മാര്ജിനില് മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ കൊല്ലം സെയ്ലേഴ്സ് 19.5 ഓവറില് ഒന്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് വിജയത്തിലെത്തി. മൂന്ന് ഓവറിൽ 16 റൺസ് വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഷറഫുദ്ദീനാണ് കാലിക്കറ്റിന്റെ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകര്ത്തത്. എ.ജി അമൽ നാല് ഓവറിൽ 32 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റും ബിജു നാരായണൻ, അഖിൽ സജീവൻ, ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബി എന്നിവർക്ക് ഓരോ വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. 41 റണ്സെടുത്ത വത്സന് ഗോവിന്ദാണ് കൊല്ലത്തിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില് ഓപ്പണർ വിഷ്ണു വിനോദിന്റെ (0) വിക്കറ്റാണ് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബി (21 പന്തില് 24), അഭിഷേക് ജെ നായർ (20 പന്തില് 21), രാഹുൽ(0), എം.എസ് അഖിൽ (5 പന്തില് 3), ഷറഫുദ്ദീൻ (3 പന്തില് 5), വത്സൽ ഗോവിന്ദ് (31 പന്തില് 41), അമൽ എ.ജി (18 പന്തില് 14) റണ്സുമെടുത്തു. വാലറ്റത്ത് ഏദന് ആപ്പില് ടോമും 10 ഉം ബിജു നാരായണന് 15 റണ്സുമെടുത്ത് തിളങ്ങി. ഒരു വിക്കറ്റ് ബാക്കിനിൽക്കെ അവസാന ഓവറിൽ ബിജു നേടിയ ഇരട്ട സിക്സറിലാണ് കൊല്ലം ജയമുറപ്പിച്ചത്. പിരിയാത്ത 10–ാം വിക്കറ്റിൽ ബിജുവും ഏദനും 13 പന്തിൽ 24 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് കൊല്ലത്തെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. കാലിക്കറ്റിനായി അഖിൽ സ്കറിയ നാലു വിക്കറ്റും സുധീഷന് മൂന്നുവിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കാലിക്കറ്റിന്റെ സച്ചിൻ സുരേഷിന്റെ വിക്കറ്റാണ് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. 13 പന്തിൽ 10 റൺസെടുത്താണ് താരം പുറത്തായത്. കെസിഎൽ രണ്ടാം സീസണിലെ ആദ്യ അർധസെഞ്ച്വറി രോഹൻ കുന്നുമ്മല് തന്റെ പേരിലാക്കി. 22 പന്തില് 54 റണ്സാണ് രോഹൻ നേടിയത്. അഖിൽ സ്കറിയ (12 പന്തില് 7), അജ്നാസ് (9 പന്തില് 3), സല്മാന് നിസാര് (18 പന്തില് 21), അന്ഫാല് (9 പന്തില് 9), മനു കൃഷ്ണന് (14 പന്തില് 25) റണ്സെടുത്ത് നിറം മങ്ങിയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തില് അദാനി ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സ് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിനെ നേരിടും, 7.30നാണ് മത്സരം.
Ladies and Gents! അവൻ തിരിച്ചെത്തീരിക്കുന്നു 🔙🔥— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 21, 2025
Sharafuddeen rips through the Globstars with a brilliant 4-wicket haul, reminding everyone why he was the Player of the Season in Season 1.#KCL2025 pic.twitter.com/MKQMb30Qym
