ETV Bharat / sports

കേരളത്തിലേക്കുള്ള അർജന്‍റീന ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; രണ്ട് സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളില്ല, അരലക്ഷം പേർക്ക്‌ കളി കാണാം

സൂപ്പര്‍ താരം ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുക.

Argentina Football Team
File Photo: Argentina Football Team (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊച്ചി: നവംബറില്‍ കേരളത്തില്‍ പര്യടനം നടത്തുന്ന അര്‍ജന്‍റീന ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകകപ്പ് സ്‌ക്വാഡിൽ നിന്നും എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയയും എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും ഒഴികെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ടീമിലുണ്ട്. സൂപ്പര്‍ താരം ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുക. കോച്ച് ലയണൽ സ്‌കലോണിയും കൊച്ചിയിലെത്തും. അര്‍ജന്‍റീന സംഘത്തിന് കൊച്ചിയിലെ കലൂര്‍ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നു. 70 കോടി ചെലവിട്ടാണ് നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെന്ന് മുഖ്യ സ്പോണ്‍സറും റിപോര്‍ട്ടര്‍ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 50,000 പേർക്ക് മത്സരം കാണാനാകുംവിധം ഫിഫ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാണ്‌ നിർമാണം. വിവിഐപി ഗ്യാലറികളും വിവിഐപി പവലിയനും ഒരുക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Argentina Football Team
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം (Etv Bharat)

സ്റ്റേഡിയത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയുറപ്പാക്കാനും നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സീലിങ്ങിന്‍റെ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തും. സ്റ്റേഡിയത്തിന്‍റെ ചുറ്റും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടത്തും. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്‌ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജവിവരങ്ങളാണെന്ന്‌ ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിന്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം അർജന്‍റീനയ്‌ക്ക് എതിരാളികളായ ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് എത്തുക. കഴിഞ്ഞ ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പിൽ ഇരുടീമുകളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് 2-1-ന് മെസ്സിപ്പട ആവേശകരമായ വിജയം നേടി. മെസ്സിയുടെ ഗോളും ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്‍റെ ഗോളും അർജന്‍റീനയ്ക്ക് നിർണ്ണായകമായി. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിന്‍റെ സെൽഫ് ഗോൾ ഓസീസിന് ആശ്വാസമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതയോഗം ചേർന്ന് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Argentina and Australia
FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Argentina and Australia (getty)

മന്ത്രിമാരായ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ, പി രാജീവ്, എം ബി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ കൂടി പങ്കെടുത്ത യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ എ ജയതിലകിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച അര്‍ജന്‍റീന ടീം മാനേജര്‍ ഹെക്ടര്‍ ഡാനിയേല്‍ കബ്രേര സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ വരുന്ന അർജന്‍റീന സ്‌ക്വാഡ്

ലയണൽ മെസ്സി, എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ്, അലക്‌സിസ് മക് അലിസ്റ്റർ, റോഡ്രിഗോ ഡിപോൾ, നിക്കോളസ് ഒറ്റമെൻഡി. ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, ലൗത്താറോ മാർട്ടിനസ്, ഗോൺസാലോ മോൻടിയൽ, നിക്കോളസ് ടഗ്ലിയാഫിക്കോ, ജുവാൻ ഫോയ്ത്ത്, മാർക്കസ് അക്യുന, എസക്വൽ പലാസിയോസ്, ജിയോവാനി ലൊ സെൽസോ, ലിയാൻട്രോ പരെഡെസ്, നിക്കോ ഗോൺസാലസ്, തിയാഗോ അൽമാഡ, ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ,നഹ്വല്‍ മൊളീന. കോച്ച്- ലയണൽ സ്‌കലോണി.

Argentina Football Team
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വിദഗ്ധ പരിശോധന (Etv Bharat)
  1. Also Read: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ സ്‌കോർ; തകര്‍ത്തടിച്ച് ജയ്‌സ്വാളും ഗില്ലും, 518 ന് ഡിക്സയര്‍
  2. Also Read:സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേലും ഒളിമ്പിക് മെഡലും ലഭിച്ച ലോകത്തെ ഒരേയൊരു പ്രതിഭ; ഫിലിപ് നോയെല്‍ ബേക്കർ
  3. Also Read:നേട്ടങ്ങള്‍ തുടര്‍ക്കഥയാക്കി സ്‌മൃതി മന്ദാന; ഏകദിനത്തില്‍ 27 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്തു

For All Latest Updates

TAGGED:

ARGENTINA TEAM KERALAARGENTINA FOOTBALL INDIA TOURMESSI KERALA MATCHഅര്‍ജന്‍റീന കേരളത്തില്‍ARGENTINA SQUAD FOR KERALA MATCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.