അര്ജന്റീനയ്ക്ക് എതിരാളി ഓസ്ട്രേലിയ..! കൊച്ചിയിൽ കളമൊരുങ്ങുന്നത് സൂപ്പര്പോരാട്ടത്തിന്, വിലയിരുത്താന് ടീം മാനേജറെത്തി
ഇരുടീമുകളും 2022ല് ഖത്തറില് നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു.
Published : September 23, 2025 at 4:08 PM IST
അര്ജന്റീന ടീമിന്റെ കേരള സന്ദര്ശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സൗഹൃദ മല്സരത്തില് എതിരാളികളായി ലോക റാങ്കിംഗിൽ 25-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ എത്തിയേക്കുമെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തു. മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടീം പ്രതിനിധി ഹെക്ടര് ഡാനിയേല് കബ്രേര കൊച്ചിയില് എത്തി. കായികമന്ത്രിയുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കലൂര് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം സന്ദര്ശിക്കും.
ഓസ്ട്രേലിയ പകരം വീട്ടുമോ..?
കൊച്ചിയില് അര്ജന്റീനയുടെ എതിരാളിയാകാന് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കാണ് കൂടുതല് സാധ്യത. ഇരുടീമുകളും 2022ല് ഖത്തറില് നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് സൂപ്പര് താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്റേയും ഗോളുകളുടെ ബലത്തില് 2-1-ന് അര്ജന്റീന ആവേശകരമായ വിജയം നേടി. കളിയവസാനിക്കാൻ 10 മിനിറ്റ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ആശ്വാസ ഗോള് കണ്ടെത്തി. വീണ്ടും ഇരുടീമുകള് തമ്മില് നേര്ക്കുനേര് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഓസ്ട്രേലിയ പകരം വീട്ടുമോ, അതോ അര്ജന്റീന ആധിപത്യ വിജയം നേടുമോയെന്ന് കണ്ടറിയാം.
അര്ജന്റീന ടീം പ്രതിനിധി കൊച്ചിയില്
മെസ്സിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അര്ജന്റീന ടീം പ്രതിനിധി ഹെക്ടർ ഡാനിയേൽ കബ്രേര കൊച്ചിയിലെത്തി. മത്സരം നടക്കുന്ന കലൂര് സ്റ്റേഡിയം സന്ദർശിക്കുന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷയും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തും. കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാനുമായും റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി എംഡി ആന്റോ അഗസ്റ്റിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ടീമിന്റെ മത്സരങ്ങളിലും അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും. താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ, ഭക്ഷണം, യാത്രകൾ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും കൂടിക്കാഴ്ചയില് ചർച്ചയാകും. ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ സ്റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ച് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അര്ജന്റീന ടീം മാനേജർ നേരിട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
മത്സരം നവംബർ 15നും 18നും ഇടയിൽ
നവംബർ 15-ന് അര്ജന്റീന ടീം കൊച്ചിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നവംബർ 15നും 18നും ഇടയിലാകും സൂപ്പര് പോരാട്ടം അരങ്ങേറുകയെന്നാണ് നിലവിലെ റിപ്പോര്ട്ട്. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയെ കൂടാതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ടീമിനെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
