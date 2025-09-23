അര്ജന്റീന ടീമിന്റെ മത്സരം; വിദഗ്ധ സംഘം ഇന്ന് കൊച്ചിയില്, സ്റ്റേഡിയത്തില് പരിശോധന നടത്തും, മന്ത്രിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച
Published : September 23, 2025 at 11:19 AM IST|
Updated : September 23, 2025 at 1:01 PM IST
എറണാകുളം: നവംബർ മാസത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അർജന്റീന ടീമിന്റെ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അർജന്റീന ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധര് ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് അസോസിയേഷന്റെ വെന്യൂ മാനെജര്മാരില് ഒരാളായ ഹെക്ടർ ഡാനിയേൽ കബ്രേരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് എത്തുന്നത്. സുരക്ഷയും ഗ്രൗണ്ടിലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ നെടുമ്പാശേരിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന സംഘം പിന്നീട് കലൂർ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശോധന നടത്തും. കായികമന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹ്മാനുമായും ചർച്ച നടത്തും.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മത്സരം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്താനായിരുന്നു ആലോചിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ പരിശോധനയെ തുടർന്ന് വേദി കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയമായി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമായതിനാൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രീൻഫീൽഡിനെ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് തീരുമാനം മാറ്റാൻ കാരണമായത്. ഇതിനാൽ തന്നെ ഐഎസ്എൽ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചി, ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അർജന്റീന മത്സരത്തിന് വേദിയാകുന്നു.
നവംബർ 15നും 18നും ഇടയിൽ അർജന്റീന ടീമും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ കൊച്ചിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമെന്നാണ് നിലവിലെ റിപ്പോര്ട്ട്. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ടീമിനെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കളിയായതിനാൽ, മെസിയെ നേരിൽ കാണാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് കേരളം. “ഫുട്ബോളിനെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കേരളം ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിക്കും. അർജന്റീന ടീമിനെയും ഓരോ കായികപ്രേമിയെയും കൊച്ചി ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കും,” എന്ന് മന്ത്രി പി. രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി.
പതിനായിരങ്ങൾ സാക്ഷിയായിരിക്കും കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മെസി പന്ത് തട്ടുന്ന ചരിത്ര നിമിഷത്തിന്. കോടിക്കണക്കിനാളുകൾ ടെലിവിഷനിലൂടെ മത്സരം ആസ്വദിക്കും. “മെസ്സി വന്ന നാട്” എന്ന ഖ്യാതിയും കൊച്ചിക്ക് ലഭിക്കും.
കൊച്ചിയെ ഒരു സ്പോർട്സ് ഹബ്ബാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും, കായിക മേഖലയിൽ വ്യവസായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനുമുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ഈ മത്സരത്തിലൂടെ കേരളത്തിന് തുറന്നുകിട്ടുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മെസ്സിയും ലോകജേതാക്കളായ അർജന്റീനയും നീല-വെളുത്ത ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് കളിസ്ഥലത്തിറങ്ങുന്ന നിമിഷം കേരളം ഹൃദയപൂർവ്വം വരവേൽക്കുമെന്നും മന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമത്തില് കുറിച്ചു.
cമത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഡിയത്തില് ഒരുക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഡിയത്തിന് അകത്തും പുറത്തും പ്രത്യേക വേലികെട്ടും. ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ലോക നിലവാരത്തിൽ നവീകരിച്ച് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിഐപി ലോഞ്ച്, കളിക്കാരുടെ സ്ഥലം, ഡ്രസിങ് റൂം, മീഡിയ റൂം തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആധുനിക രീതിയിൽ പുതുക്കിപ്പണിയും.
ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും വിവിധ സേനകളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും. ഇതിനായി ജിസിഡിഎ ചെയർമാനും സംഘവും സ്റ്റേഡിയവും പരിസരവും നേരിൽ സന്ദർശിച്ചു. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക നടപടികൾ വിലയിരുത്തി.