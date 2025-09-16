ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പുതിയ സ്പോൺസറായി അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ്; കരാര്‍ സ്വന്തമാക്കിയത് കടുത്ത മത്സരത്തില്‍

പുതിയതായി നിലവിൽ വന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയമം കാരണം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുമായുള്ള കരാർ ഡ്രീം11 അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഈ കരാർ നേടിയത്

APOLLO TYRES CRICKET TEAM INDIAN TEAM CRICKET
APOLLO TYRES CRICKET TEAM SPONSORS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പുതിയ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അവകാശങ്ങൾ പ്രമുഖ ടയർ നിർമാതാക്കളായ അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ് സ്വന്തമാക്കി. മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ കരാറിന് 579 കോടി രൂപയാണ് കമ്പനി മുടക്കിയത്. ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കരാർ വഴി 121 ദ്വിരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും 21 ഐസിസി മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ജേഴ്‌സിയിൽ അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ടാകും. 2027 വരെയാണ് കരാറിന് പ്രാബല്യം.

ഗുഡ്ഗാവ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കമ്പനിക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. കരാർ നേടുന്നതിനായി 544 കോടി രൂപയും 477 കോടി രൂപയും ലേലത്തുക നൽകിയ കാൻവ, ജെകെ സിമൻ്റ്സ് എന്നീ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തെയാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ് നേരിട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു മത്സരത്തിന് ഏകദേശം 4.77 കോടി രൂപയാണ് ഈ കരാറിൻ്റെ മൂല്യം. ബിസിസിഐ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അടിസ്ഥാന വില ദ്വിരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് 3.5 കോടി രൂപയും ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് 1.5 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു. മുൻ സ്പോൺസറായിരുന്ന ഡ്രീംഇലവന്‍ ഒരു മത്സരത്തിന് 4 കോടി രൂപയാണ് നൽകിയിരുന്നത്. അതിനെ മറികടന്നാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഈ കരാർ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇത് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ലാഭകരമായ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കരാറുകളിൽ ഒന്നാണ്.

പുതിയ സ്പോൺസറുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചെങ്കിലും, നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമിൻ്റെ ജേഴ്‌സിയിൽ സ്പോൺസറുണ്ടാകില്ല. അതുപോലെ ഓസ്‌ട്രേലിയയുമായി നടക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ വനിതാ ടീമിനും സ്പോൺസറില്ല. സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന വനിതാ ലോകകപ്പിൽ പുതിയ സ്പോൺസർമാരുണ്ടാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

പുതിയതായി നിലവിൽ വന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയമം കാരണം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുമായുള്ള കരാർ ഡ്രീം11 അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഈ കരാർ നേടിയത്. ഡ്രീം11-ഉം മൈ11സർക്കിളും ചേർന്ന് ബിസിസിഐക്ക് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ഇതിന് മുൻപ് നൽകിയിരുന്നത്. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിങ്ങിന് സർക്കാർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ കമ്പനികൾക്ക് കരാർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്.

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ പുരുഷ ടീം തങ്ങളുടെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് മികച്ച പ്രകടനം തുടരുമ്പോൾ, വനിതാ ടീം തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരം തോൽവിയോടെയാണ് തുടങ്ങിയത്.

Also Read: 'ഷഹീന്‍ റണ്‍സടിക്കേണ്ട'; ഇന്ത്യയോടേറ്റ കനത്ത തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ മരുമകനേയും വിമര്‍ശിച്ച് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി

For All Latest Updates

TAGGED:

APOLLO TYRESCRICKET TEAMINDIAN TEAMCRICKETAPOLLO TYRES CRICKET TEAM SPONSORS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.