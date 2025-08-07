Essay Contest 2025

പോളണ്ട് മീറ്റ് ജാവലിന്‍ ത്രോയില്‍ സ്വര്‍ണം എറിഞ്ഞുവീഴ്‌ത്തി ഇന്ത്യയുടെ അന്നു റാണി - ANNU RANI SEASON BEST PERFORMANCE

സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരമായ 62.59 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് താരം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത്.

Annu Rani
Annu Rani wins womens javelin title with season-best throw at Wieslaw Maniak Memorial 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 3:49 PM IST

പോളണ്ടിൽ നടന്ന എട്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര വീസ്‌ലോ മാനിയാക് മെമ്മോറിയൽ മീറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ജാവലിൻ ത്രോ താരം അന്നു റാണി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചു. സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരമായ 62.59 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് താരം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി. വേൾഡ് അത്‌ലറ്റിക്‌സ് കോണ്ടിനെന്‍റൽ ടൂർ വെങ്കല ലെവൽ മീറ്റിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു ടൂർണമെന്‍റ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് 32 കാരിയായ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിന്‍റെ വിജയ മാർക്കും കരിയറിലെ അഞ്ചാമത്തെ മികച്ച ത്രോയും പിറന്നത്.

2022-ൽ ജംഷഡ്‌പൂരില്‍ വെച്ചായിരുന്നു അന്നു റാണി (63.82 മീറ്റർ) മികച്ച വ്യക്തിഗത പ്രകടനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ ജാവലിൻ ത്രോയിലെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് കൂടിയാണിത്. പോളണ്ടിൽ, അന്നു 60.95 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് തന്‍റെ പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജർമ്മനിയിലെ ഓഫൻബർഗിൽ 60.68 മീറ്റർ എറിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള മികച്ച റെക്കോര്‍ഡാണ് പോളണ്ടില്‍ രചിച്ചത്. മുൻ ലോക യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യനായ തുർക്കിയുടെ എഡ ടഗ്‌സുസ് 58.36 മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ലിയാന ഡേവിഡ്‌സൺ 58.24 മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

ഈ സീസണിൽ, മാർച്ചിൽ നവി മുംബൈയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ ഓപ്പൺ ത്രോസ് മത്സരത്തിൽ അന്നു 58.82 മീറ്ററും ഗുമിയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 58.30 മീറ്ററും എറിഞ്ഞ് നാലാം സ്ഥാനം നേടി. ജൂണിൽ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിൽ നടന്ന തായ്‌വാൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ഓപ്പണിൽ 56.82 മീറ്ററും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ പ്രകടനത്തോടെ, അടുത്ത മാസം ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന ലോക അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനുള്ള തന്‍റെ ശ്രമം അന്നു ശക്തിപ്പെടുത്തി.

നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശന മാർക്ക് 64.00 മീറ്ററാണെങ്കിലും, പോളണ്ട് മീറ്റിന് മുമ്പ് റോഡ് ടു ടോക്കിയോ 25 പട്ടികയിൽ അന്നു 41-ാം സ്ഥാനത്താണ്. പുരുഷ ജാവലിനിൽ, രണ്ടുതവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവും നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യനുമായ നീരജ് ചോപ്ര ഇതിനകം ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലോക റാങ്കിംഗ് ക്വാട്ടയിലൂടെ സച്ചിൻ യാദവും യാഷ് വീർ സിങ്ങും മത്സരത്തിൽ തുടരുന്നു.

അതേസമയം വനിതകളുടെ 800 മീറ്ററിൽ പൂജ 2:02.95 സമയം കൊണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ വനിതകളുടെ 400 മീറ്ററിൽ ജിസ്ന മാത്യു 54.12 സെക്കൻഡിൽ ആറാം സ്ഥാനം നേടി.പുരുഷന്മാരുടെ 400 മീറ്ററിൽ തെന്നരസു കായൽവിഴി വിശാൽ 45.82 സെക്കൻഡിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം നേടി. ഒളിമ്പ്യൻമാരായ അമോജ് ജേക്കബ് (46.18 സെക്കൻഡ്) എട്ടാം സ്ഥാനത്തും രാജേഷ് രമേശ് (46.94 സെക്കൻഡ്) പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എത്തി.

