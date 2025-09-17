ETV Bharat / sports

പാക് സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി ഐസിസി; പൈക്രോഫ്റ്റിനെ ഭാഗികമായി മാറ്റിനിർത്തും

പൈക്രോഫ്റ്റിനെ നീക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റ് ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടന്ന നീണ്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒത്തുതീര്‍പ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

RICHIE RICHARDSON INDIA VS PAKISTAN HANDSHAKE ROW ഏഷ്യ കപ്പ് 2025
India's captain Suryakumar Yadav and Pakistan's captain Salman Agha at the toss ahead of the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, Sunday, September 14, 2025. (IANS)
Published : September 17, 2025 at 1:30 PM IST

ദുബായ്: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഹസ്‌തദാന വിവാദത്തില്‍ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സമ്മര്‍ദനത്തിന് ഭാഗികമായി വഴങ്ങി ഐസിസി. ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും മാച്ച് റഫറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ മറ്റിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റിന് പകരം റിച്ചി റിച്ചാർഡ്‌സണാണ് ബുധനാഴ്‌ച യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുകയെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം ഐസിസി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും മാച്ച് റഫറി ആന്‍ഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ നീക്കണമെന്ന പാകിസ്ഥാന്‍റെ ആവശ്യം നേരത്തെ ഐസിസി തള്ളിയിരുന്നു.

പൈക്രോഫ്റ്റിനെ നീക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റ് ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് നടന്ന നീണ്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒത്തുതീര്‍പ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി യുഎഇ, ഒമാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളും ഇടപെട്ടതായാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം.

ഞായറാഴ്‌ച നടന്ന മത്സരത്തിന്‍റെ ടോസിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവുമായി ഹസ്‌തദാനം നടത്തരുതെന്ന് പാക് ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ അലി ആഘയോട് മാച്ച് റഫറി ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പിസിബി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ടോസ് സമയത്ത് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ മറ്റേ ക്യാപ്റ്റന് ഹസ്‌തദാനം നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതോടെ ഉണ്ടാവുന്ന നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ മാച്ച് റഫറി ഇടപെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തതെന്ന് ഐസിസി വിലയിരുത്തി.

ഹസ്‌തദാന വിവാദത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായ പങ്കില്ലെന്നിരിക്കെ മാച്ച് റഫറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന നിലപാടും ഐസിസി സ്വീകരിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഐസിസിയുടെ ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് പാക് ടീമിൻ്റെ ജനറല്‍ മാനേജര്‍ വസീം ഖാനാണ് ഒപ്പിട്ടിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് റിച്ചാർഡ്‌സണെ അനുവദിക്കാൻ ഐസിസിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞുവെന്നുവെന്നാണ് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് സർക്കാരിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയായ പിസിബി മേധാവി മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വിയുടെ മുഖം രക്ഷിക്കുന്ന നടപടി കൂടിയായി ഇതു മാറി.

വാസ്‌തവത്തിൽ ഭീഷണി പ്രകാരം പാകിസ്ഥാൻ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം 16 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 140 കോടി രൂപ) നഷ്‌ടമാകുമായിരുന്നു. ബിസിസിഐയുടെ പകുതി പോലും സമ്പന്നമല്ലാത്ത ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു തുക തന്നെയാണിത്.

RICHIE RICHARDSONINDIA VS PAKISTANHANDSHAKE ROWഏഷ്യ കപ്പ് 2025ANDY PYCROFT REMOVED

