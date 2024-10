ETV Bharat / sports

രണ്ടാം റണ്ണിനായുള്ള കിവീസ് താരത്തിന്‍റെ ഓട്ടം കലാശിച്ചത് റണ്‍ ഔട്ടില്‍, 'ഡെഡ് ബോള്‍' നല്‍കി അമ്പയര്‍; വനിത ലോകകപ്പില്‍ വിവാദം - Amelia Kerr Run Out Controversy

By ETV Bharat Sports Team

ICC Women's T20 World Cup match between India and New Zealand ( IANS )