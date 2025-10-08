ETV Bharat / sports

ശരീരഭാരം കുറച്ചില്ല; ഒളിമ്പ്യന്‍ അമൻ സെഹ്‌റാവത്തിനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കി ഇന്ത്യൻ ഗുസ്‌തി ഫെഡറേഷൻ

ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവിനെ 'അച്ചടക്കമില്ലായ്‌മ'യുടെ പേരിൽ ദേശീയ ഫെഡറേഷൻ വിലക്കുന്നത്.

File Photo: Aman Sehrawat (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 10:50 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിലെ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ അമൻ സെഹ്‌റാവത്തിനെ ഇന്ത്യൻ ഗുസ്‌തി ഫെഡറേഷൻ (ഡബ്ല്യുഎഫ്‌ഐ) ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കി. അടുത്തിടെ സാഗ്രെബിൽ നടന്ന ലോക ഗുസ്‌തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ താരം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന്, ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് അമനെ അയോഗ്യനാക്കിയിരുന്നു. 1.7 കിലോഗ്രാം അധികഭാരം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ലോകകപ്പുകൾ, യുഡബ്ല്യുഡബ്ല്യു റാങ്കിങ്‌ സീരീസ് ടൂർണമെന്‍റുകൾ, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരം കൂടുതല്‍ അനുവദനീയമാണെങ്കിലും, ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾക്കും ഒളിമ്പിക്‌സിനും അത്തരം വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവിനെ 'അച്ചടക്കമില്ലായ്‌മ'യുടെ പേരിൽ ദേശീയ ഫെഡറേഷൻ വിലക്കുന്നത്.

രണ്ട് തവണ ജൂനിയർ ലോക ചാമ്പ്യനായ താരത്തിന് അടുത്ത വർഷം ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും നഷ്‌ടമായേക്കും. 2026 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ഒക്ടോബർ 4 വരെയാണ് ഗെയിംസ് നടക്കുക. അമന്‍റെ വിലക്ക് 2025 സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ 22 വരെയാണ്. ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഗെയിംസിനുള്ള താരത്തിന്‍റെ എൻട്രി സംഘാടകർക്ക് അയയ്ക്കില്ല.

സെപ്റ്റംബർ 23 ന് സാഗ്രെബിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ അമന് ഫെഡറേഷൻ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഭാരം കുറക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിലെ അശ്രദ്ധ വിശദീകരിക്കാൻ താരത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഗുസ്‌തിക്കാർക്കിടയിൽ ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഭാരം നിയന്ത്രിക്കൽ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് നാല് പുരുഷ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ പരിശീലകർക്കും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി. സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിലെ മുഖ്യ പുരുഷ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ പരിശീലകൻ ജഗ്മീന്ദർ സിംഗ്, വീരേന്ദ്ര, നരേന്ദർ, വിനോദ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അമനും പരിശീലകരും സെപ്റ്റംബർ 29 നകം ഫെഡറേഷന് മറുപടി സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒക്ടോബർ 5 ന് മറുപടി കേട്ടതില്‍ അമന്‍റെ പ്രതികരണം തൃപ്‌തികരമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. അമന്‍റെ വിവേചനരഹിതമായ പ്രവൃത്തി ആഗോള വേദിയിൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കളങ്കം വരുത്തിയെന്ന് സസ്‌പെൻഷൻ കത്തിൽ പറയുന്നു.

ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ രവി ദഹിയയുടെ പിൻഗാമിയായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമൻ, ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മുൻനിര മെഡൽ മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്നു. ജൂണിൽ ഉലാൻബാതർ ഓപ്പൺ റാങ്കിംഗ് സീരീസിൽ വെങ്കലവും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന യാസർ ഡോഗു ഇൻവിറ്റേഷനലിൽ സ്വർണ്ണവും താരം നേടിയിരുന്നു. നേരത്തെ, വനിതകളുടെ 59 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ 700 ഗ്രാം അമിതഭാരം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ബൾഗേറിയയിൽ നടന്ന U20 ഗുസ്തി വേൾഡിൽ നിന്ന് അയോഗ്യയാക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് നേഹ സാങ്‌വാനെ ഫെഡറേഷൻ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് വിലക്കിയിരുന്നു.

AMAN SEHRAWAT WEIGHT VIOLATIONഅമൻ സെഹ്‌റാവത്WFI BANS AMAN SEHRAWATAMAN SEHRAWAT BANNED 2025AMAN SEHRAWAT BAN

