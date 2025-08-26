ETV Bharat / sports

കത്തിക്കയറി മുഹമ്മദ് കൈഫ്; കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന് ആവേശ ജയം - KCL 2025 MATCH HIGHLIGHTS

ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് ആലപ്പി തോല്‍പ്പിച്ചു.

KCL Season 2
Alleppey Repulse Get First Win of KCL Season 2 Against Trivandrum Royals (KCA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 9:36 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന് ജയം. അദാനി ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് ആലപ്പി തോല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ട്രിവാൺഡ്രം 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 178 റൺസെടുത്തപ്പോള്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ റിപ്പിൾസ് രണ്ട് പന്തുകൾ ബാക്കി നില്‍ക്കെ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇംപാക്ട് പ്ലേയറായി ഇറങ്ങിയ മുഹമ്മദ് കൈഫാണ് മത്സരത്തിലെ വിജയശില്‍പി. അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ട ത്രില്ലര്‍ പോരാട്ടത്തിൽ കൈഫ് തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. അസറുദ്ദീൻ മടങ്ങിയതോടെ സ്‌കോര്‍ മുന്നോട്ടുപോകാതെ നിന്ന ടീമിന് കൈഫ് രക്ഷകനായി.

കൈഫ് ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോള്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 85 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു റിപ്പിൾസ്. ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 50 പന്തുകളിൽ 94 റൺസ്. എന്നാൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ താരം സ്കോറുയർത്തി. ആറാം വിക്കറ്റിൽ അക്ഷയ് ടി കെയുമായി ചേർന്ന് കൈഫ് 72 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 22 റൺസെടുത്ത അക്ഷയ് മടങ്ങുമ്പോൾ വിജയം 22 റൺസ് അകലെയായിരുന്നു. അവസാന ഓവറുകളിൽ അഭിജിത് പ്രവീണും ഫാനൂസ് ഫൈസും തുടരെ നോബോളുകൾ എറിഞ്ഞത് റോയൽസിന് തിരിച്ചടിയായി. ഫ്രീഹിറ്റുകൾ മുതലെടുത്ത കൈഫ് ടീമിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. 30 പന്തുകളിൽ ഏഴ് സിക്സും ഒരു ഫോറുമടക്കം 66 റൺസുമായി കൈഫ് പുറത്താകാതെ നിന്നു.

ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ട്രിവാൺഡ്രത്തിന് ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്‌ണപ്രസാദിൻ്റെ ഇന്നിങ്സാണ് കരുത്തായത്. എം നിഖിലും അബ്ദുൾ ബാസിദും കൂടി തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ റോയൽസ് മികച്ച സ്കോർ സ്വന്തമാക്കിയത്. തൻ്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ രണ്ട് വിക്കറ്റുമായി ആഞ്ഞടിച്ച ആദിത്യ ബൈജു ആലപ്പിയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് നല്‍കിയത്. ഓവറിലെ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും പന്തുകളിൽ എസ് സുബിനെയും റിയ ബഷീറിനെയും പുറത്താക്കിയതോടെ രണ്ട് വിക്കറ്റിന് എട്ട് റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു റോയൽസ്. ഒരു സിക്സറോടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത റണ്ണിനായോടി ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയും നാലാം ഓവറിൽ പുറത്തായി.

തകർച്ച മുന്നിൽക്കണ്ട റോയൽസിനെ കൃഷ്ണപ്രസാദും അബ്ദുൾ ബാസിദും ചേർന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണ് കരകയറ്റിയത്. ബാസിദ് 30 റൺസെടുത്തു. അവസാന അഞ്ച് ഓവറുകളിൽ കൃഷ്ണപ്രസാദും നിഖിലും ചേർന്നുള്ള കൂറ്റനടികളാണ് റോയൽസിൻ്റെ സ്കോർ 178 വരെയെത്തിച്ചത്. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ കൃഷ്ണപ്രസാദ് 53 പന്തുകളിൽ 67 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. നിഖിൽ 31 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 42 റൺസെടുത്തു. അഭിജിത് പ്രവീൺ വെറും നാല് പന്തുകളിൽ രണ്ട് സിക്സടക്കം 12 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. വിജയത്തോടെ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് സ്വന്തമാക്കി.

കെസിഎല്ലിൽ ഇന്ന്

കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സും തൃശൂർ ടൈറ്റൻസും ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടും. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ആറ് പോയിൻ്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കൊച്ചി. നാല് പോയിൻ്റുള്ള തൃശൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് കാലക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിനെ നേരിടും. ഇരു ടീമുകൾക്കും രണ്ട് പോയിൻ്റ് വീതമാണുള്ളത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

