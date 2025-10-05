ETV Bharat / sports

വിവാദങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ വീണ്ടുമൊരു ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം, ഇത്തവണ കളത്തില്‍ പെണ്‍പട

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ വനിതാ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഈ മത്സരത്തെ നേരിടുന്നത്.

INDIA VS PAKISTAN ICC WOMENS INDIA VS PAKISTAN HEAD TO HEAD ALLA BOUT IND VS PAK WOMEN ODI ഇന്ത്യ പാക് പോരാട്ടം
Indian women Cricket team (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 9:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇന്ത്യ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും. കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ച് ഉച്ചയ്‌ക്ക് മൂന്ന് മുതലാണ് മത്സരം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ വനിതാ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഈ മത്സരത്തെ നേരിടുന്നത്.

മറുവശത്ത്, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ കനത്ത തോൽവിക്ക് ശേഷമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എത്തുന്നത്. അടുത്തിടെ സമാപിച്ച പുരുഷ ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിനിടെ നിരവധി വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. വനിതാ ലോകകപ്പിലും ഇതേ സാഹചര്യം തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. "ഹസ്‌തദാനം ഉണ്ടാകുമോ, ആലിംഗനം ഉണ്ടാകുമോ,

എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല, ആ ശത്രുരാജ്യവുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഒന്നുതന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല."" ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ പറഞ്ഞു. പുരുഷ ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഹസ്‌താദാനത്തില്‍ നിന്ന് ഇരുടീമുകളും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധിയില്‍ നിന്ന് ഏഷ്യാ കപ്പ് വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകാത്തതും വലിയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിൻ്റെ കരുത്ത്

ഹർമൻപ്രീത് കൗറാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്, ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ വനിതാ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ചു. സ്‌മൃതി മന്ദാന, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, പ്രതീക റാവൽ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, റിച്ച ഘോഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് ടീമിന് കരുത്താകുന്നത്.

അതേസമയം, ബൗളിങ്ങിൽ, രേണുക സിങ്, ദീപ്‌തി ശർമ, സ്നേഹ റാണ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, ശ്രീ സരണി എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നു. എന്നാല്‍, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി പരിക്ക് മൂലം ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്തായത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍.

പാകിസ്ഥാൻ വനിതാ ടീം

ഫാത്തിമ സന ​​നയിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ടീം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനോട് ദയനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി. അതകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരം പാകിസ്ഥാന് നിര്‍ണായകമാണ്. ടൂര്‍ണമെൻ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ പാകിസ്ഥാന് ഇന്ന് ജയം അനിവാര്യമാണ്. ബാറ്റിങ്ങില്‍, മുനീബ് അലി, ഒമൈമ സൊഹൈൽ, ആലിയ റിയാസ്, ചിത്ര അമിൻ എന്നിവര്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കുെമന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ബൗളിങ്ങിൽ, ഡയാന ബെയ്‌ഗ്, സതിയ ഇക്ബാൽ, നഷ്‌റ സന്ധു, റമീൻ ഷമിം എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ടീമിൻ്റെ കരുത്ത്.

ഇഞ്ചോടിഞ്ച്

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും 11 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ 11 തവണ വിജയിച്ചു, പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മത്സരം പോലും ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യ ആധിപത്യം തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ആർ. പ്രേമദാസ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം

പ്രേമദാസ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ബാറ്റര്‍മാർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഇതുവരെ 180 ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറിയത്, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീം 98 തവണയും പിന്തുടരുന്ന ടീം 69 തവണയും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ടോസ് നേടുന്ന ടീം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും.

സംപ്രേക്ഷണം

ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ആരാധകർക്ക് ജിയോ-ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും മത്സരം കാണാം. മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും, ടോസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് നടക്കും.

മഴ സാധ്യത

ശ്രീലങ്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ ആർ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖേത്താരാമയിൽ ഞായറാഴ്‌ച മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ കാലാവസ്ഥ മേഘാവൃതമായി തുടരും, വൈകുന്നേരത്തോടെ നേരിയ മഴ വീണ്ടും പെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് കളി വൈകുന്നതിനോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഇടയാക്കും.

ഇന്ത്യ സാധ്യതാ ഇലവൻ
ഇന്ത്യൻ ടീം: പ്രതീക റാവൽ, സ്‌മൃതി മന്ദാന, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ദീപ്‌തി ശർമ, റിച്ച ഘോഷ്, സ്നേഹ റാണ, രാധാ യാദവ്, ക്രാന്തി ഗൗതം, രേണുക സിങ് താക്കൂർ

പാക് സാധ്യതാ ഇലവൻ

പാകിസ്ഥാൻ ടീം: മുനിഫ അലി, ഒമൈമ സൊഹൈൽ, ചിത്ര അമിൻ, ആലിയ റിയാസ്, ചിത്ര നവാസ്, നതാലിയ പർവേസ്, ഫാത്തിമ സന ​​(ക്യാപ്റ്റൻ), റമീൻ ഷമിം, നഷ്‌റ സന്ധു, ഡയാന ബെയ്‌ഗ്, സതിയ ഇഖ്ബാൽ.

Also Read: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലും ഇനി ഗില്‍യുഗം; രോഹിതിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിച്ചു, ഇന്ത്യൻ സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN ICC WOMENSINDIA VS PAKISTAN HEAD TO HEADALLA BOUT IND VS PAK WOMEN ODIഇന്ത്യ പാക് പോരാട്ടംICC WOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.