ലോക രണ്ടാം നമ്പർതാരം കാർലോസ് അൽകരാസ് സിൻസിനാറ്റി ഓപൺ 2025 ടെന്നിസ് കിരീടത്തില് മുത്തമിട്ടു. ലിൻഡ്നർ ഫാമിലി ടെന്നീസ് സെന്ററില് നടന്ന ഫൈനലിൽ ജാനിക് സിന്നറെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അൽകരാസ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. നേരത്തെ വിംബിൾഡൺ ഫൈനലിൽ സിന്നറിനോട് നാല് സെറ്റ് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ അൽകരാസ്, ആദ്യ സെറ്റ് 5-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. അതിനിടെ സിന്നർ മൽസരത്തിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. കളി തുടങ്ങിയതു മുതൽ സിന്നർ ക്ഷീണിതനായാണ് കാണപ്പെട്ടത്.
സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിലെ കിരീടനേട്ടത്തോടെ, യുഎസ് ഓപ്പൺ ഉൾപ്പെടെ യുഎസ്എയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാന ഇവന്റുകളിലും അൽകാരസ് ജയം നേടി. 2022 ൽ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം നേടിയ അല്കാരസ് മൂന്ന് എടിപി 1000 ഇവന്റുകളിലും വിജയിച്ചു. 2022 ൽ മിയാമി ഓപ്പണും 2023 ലും 2024 ലും ഇന്ത്യൻ വെൽസ് കിരീടവും താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 22 വയസ്സും 105 മാസവും പ്രായമുള്ള അൽകരാസ്, അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ നാല് പ്രധാന കിരീടങ്ങളും നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ടെന്നീസ് പുരുഷ കളിക്കാരനായി മാറി. അഞ്ച് തവണ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ജേതാവായ അദ്ദേഹം പീറ്റ് സാംപ്രാസിന്റെ റെക്കോർഡും തകർത്തു. ഈ വർഷത്തെ അൽകരാസിന്റെ ആറാമത്തെ കിരീടമാണിത്.
Aged 22 years 3 months, Carlos Alcaraz becomes the youngest male player ever to win all four major American titles:— Bastien Fachan (@BastienFachan) August 18, 2025
🏆 Miami 2022
🏆 US Open 2022
🏆 Indian Wells 2023, 2024
🏆 Cincinnati 2025 pic.twitter.com/mbNpmMSzFZ
റാഫേൽ നദാലിന് (20 വയസ്സ്, 315 ദിവസം) പിന്നിൽ എട്ട് എടിപി 1000 കിരീടങ്ങൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരനായി മാറി അൽകാരസ് (22 വയസ്സ്, 105 ദിവസം). എലൈറ്റ് പട്ടികയിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനെയും (23 വയസ്സ്, 344 ദിവസം) റോജർ ഫെഡററെയും (24 വയസ്സ്, 6 ദിവസം) താരം മറികടന്നു. 2008-ൽ ആൻഡി മുറെ കിരീടം നേടിയതിനുശേഷം കിരീടം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനുമാണ്.
വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ഇഗ സ്വിയടെകിന് ജയം
ലോക ഏഴാം നമ്പർ താരം ജാസ്മിൻ പൗളിനിയെ 7-5, 6-4 എന്ന സ്കോറിന് രണ്ട് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇഗ സ്വിയാറ്റെക് ആദ്യമായി സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പൺ കിരീടം നേടി. ടൂർണമെന്റിലെ തന്റെ ആറ് മുൻ മത്സരങ്ങളിലും സെമിഫൈനൽ കടക്കാൻ പോളിഷ് താരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും താരം അവസാന നാലിൽ ഇടം നേടി. 2023 ൽ കൊക്കോ ഗൗഫിനോടോയും 2024 ൽ അരിന സബലെങ്കയോടും പരാജയപ്പെട്ടു.
I’m so sorry for Jannik! Nobody likes to win because their opponent retires, especially in a final like this. Wishing you a speedy recovery! ❤️ Very happy with my week in Cincinnati and feeling ready for the US Open! 💪🏻🏆— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 18, 2025
📸 @CincyTennis pic.twitter.com/wEHPT1PBOH
