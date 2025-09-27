ETV Bharat / sports

സൗദി പ്രോ ലീഗ്: റൊണാൾഡോ, മാനെ ഗോളുകളില്‍ അല്‍ നസറിന് ജയം; അൽ-ഇത്തിഹാദിനെ 2-0 ന് വീഴ്‌ത്തി

ജയത്തോടെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നേടിയ അൽ നസർ ടേബിളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കുയർന്നു.

Al-Nassr Defeats Al-Ittihad 2-0
Al-Nassr Defeats Al-Ittihad 2-0 (Ronaldo/x)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 9:48 AM IST

സൗദി പ്രൊ ലീഗിൽ അൽ നസറിനു മിന്നും ജയം. നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ അൽ ഇത്തിഹാദിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് അൽ നസർ വീഴ്‌ത്തിയത്. സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, സാദിയോ മാനെ എന്നിവരാണ് ഗോൾ നേടിയത്. ആദ്യ പകുതിയില്‍ രണ്ട് ഗോളുകളും പിറക്കുകയായിരുന്നു. കിംഗ് അബ്ദുള്ള സ്‌പോർട് സിറ്റിയിലെ അൽ ഇൻമ ബാങ്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മാനെയാണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്.

ഒൻപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു തകര്‍പ്പന്‍ ഗോളോടെയാണ് കളി ആരംഭിച്ചത്. കിംഗ്സ്ലി കോമാൻ നൽകിയ ഒരു മികച്ച ക്രോസ് മാനെ വലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 34-ാം മിനിറ്റിൽ അൽ-നാസർ ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. കൃത്യമായ ഒരു ക്രോസ് മാനെ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നൽകി, അത് ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ താരം ഗോളാക്കി മാറ്റി. അല്‍ ഇത്തിഹാദിലെ സ്റ്റീവൻ ബെര്‍ഗ്വിൻ, മൂസ ഡയബി എന്നിവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ അവര്‍ക്ക് സാധിച്ചില്ല.

ഒരു മണിക്കൂർ തികയുന്നതിനു മുൻപ് റൊണാൾഡോയ്‌ക്ക് മറ്റൊരു ഗോള്‍ നേടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍ ആ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി. അൽ-ഇത്തിഹാദിനെതിരായ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് റൊണാൾഡോ ആറ് ഗോളുകൾ ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കി. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വെറും 12 ഷോട്ടുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് താരം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഈ സീസണിൽ അൽ-നാസറിന്‍റെ വിജയത്തിന് താരത്തിന്‍റെ സംഭാവനകൾ നിർണായകമാണ്.

ഈ സീസണിൽ റൊണാൾഡോ മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോള്‍ ഇത്തിഹാദിന്‍റെ ബെൻസേമ നാല് ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2025-26 സൗദി പ്രോ ലീഗ് സീസൺ കരീം ബെൻസേമ ഗംഭീരമായാണ് തുടങ്ങിയത്. അൽ ഇത്തിഹാദിന്‍റെ അൽ ഒഖ്ദൂദിനെതിരായ 5-2 എവേ വിജയത്തിൽ താരം ഹാട്രിക് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെ അൽ ഫത്തേയുമായുള്ള മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പരിശീലനത്തിനിടെ ബെൻസേമയ്ക്ക് പേശികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഫ്രഞ്ച് സ്‌ട്രൈക്കറിന് എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, കിംഗ്‌സ് കപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു

അതേസമയം തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും നാല് വിജയങ്ങളുമായാണ് അൽ-നാസർ സൗദി പ്രോ ലീഗ് കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിച്ചത്. മുമ്പ് 2014-15, 2018-19 സീസണുകളിലാണ് ടീം ഇത് നേടിയത്. രണ്ടുതവണയാണ് അല്‍ നസ്‌ര്‍ കിരീടം നേടിയത്. ജയത്തോടെ നിർണായകമായ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നേടിയ അൽ നസർ പോയിൻ്റ് ടേബിളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കുയർന്നു. ഈ തോൽവി 2024 മെയ് മുതല്‍ അല്‍ ഇത്തിഹാദ് സ്വന്തം തട്ടകത്തില്‍ തുടര്‍ന്ന 19 മത്സരങ്ങളിലെ അപരാജിത കുതിപ്പിനാണ് വിരാമമിട്ടത്.

