'ഈ വിജയം ഞാന്‍ കാന്‍സര്‍ ബാധിതയായ എന്‍റെ ചേച്ചിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു', വികാരഭരിതനായി ആകാശ് ദീപ്‌ - INDIA ENGLAND TEST

India's Akash Deep celebrates his ten-wicket haul in the game after their win against England on day five of the second cricket test match at Edgbaston in Birmingham, England, Sunday, July 6, 2025 ( AP )