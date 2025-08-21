മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരം അജിങ്ക്യാ രഹാനെ. ഏഷ്യാ കപ്പ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രഹാനെ തന്റെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ടീമായ മുംബൈയുടെ നായകസ്ഥാനം വിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് താരം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പുതിയ നായകനെ വളര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാന് ശരിയായ സമയമാണിതെന്ന് രഹാനെ പറഞ്ഞു.
"മുംബൈ ടീമിനെ നയിച്ച് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ നേടാനായത് എനിക്ക് ലഭിച്ച വലിയ ബഹുമതിയാണ്. അടുത്ത സീസണ് തുടങ്ങാനിരിക്കെ ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പടിയിറങ്ങാനും പുതിയ നായകനെ വളര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും ഇതാണ് ശരിയായ സമയമെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നു. അതിനാൽ ക്യാപ്റ്റൻസി റോളിൽ തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. കളിക്കാരനെന്ന നിലയില് മുംബൈക്കായി വീണ്ടും കളിക്കുകയും കിരീടങ്ങള് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യാന് തുടര്ന്നും ടീമിനൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും രഹാനെ എക്സില് കുറിച്ചു. അതേസമയം മുംബൈ ടീമില് രഹാനെയുടെ പിന്ഗാമിയാകാന് ശ്രേയസ് അയ്യര്, സൂര്യകുമാര് യാദവ്, യശസ്വി ജയ്സ്വാള്, സര്ഫറാസ് ഖാന് എന്നിവരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്.
അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി
ഏഴ് വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ മുംബൈ 2023-24 സീസണിൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി നേടി. കൂടാതെ, താരത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ മുംബൈയെ രഞ്ജി ട്രോഫിയുടെ സെമിഫൈനലിലേക്ക് നയിച്ചു. വിദര്ഭയോട് 90 റണ്സ് തോല്വി വഴങ്ങിയാണ് സെമിയില് മുംബൈ പുറത്തായത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ മുംബൈയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ രഹാനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. 76 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 52 ശരാശരിയിൽ 19 സെഞ്ച്വറികളടക്കം 5932 റൺസ് രഹാനെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 29 സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുള്ള വസീം ജാഫറാണ് മുംബൈക്കായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സെഞ്ചുറി നേടിയ താരം.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ്
അജിങ്ക്യ രഹാനെ ഇതുവരെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 85 ടെസ്റ്റുകളും 90 ഏകദിനങ്ങളും 20 ടി20 മത്സരങ്ങളും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറമെ, 198 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളും താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല് സീസണില് കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ നായകുമായിരുന്നു മുന് ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ രഹാനെ.