ETV Bharat / sports

ലോകഫുട്‌ബോളിലെ സുന്ദരി, തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കരിയർ; ഐതാന ബോൺമതിയുടെ ആസ്‌തി അറിയാം

തുടർച്ചയായി മൂന്നു തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമാണ് ഐതാന ബോൺമതി.

Aitana Bonmati
Aitana Bonmati (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമായ സ്‌പെയിനിന്‍റെ ഐതാന ബോൺമതി ലോകഫുട്‌ബോളിന്‍റെ ചരിത്ര പുസ്‌തകങ്ങളിൽ ഇടംനേടി. ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ ലയണൽ മെസ്സി, മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനി എന്നിവർക്കു ശേഷം ഈ നേട്ടം കെെവരിക്കുന്ന താരമാണ് ബോൺമതി. ബാഴ്‌സലോണയുടെയും സ്പെയിന്‍ ദേശീയ ടീമിന്‍റേയും നിര്‍ണായക സാന്നിധ്യമാണ്. ലാ ലീഗയിലും ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗിലും ബാഴ്‌സ ചാമ്പ്യന്മാരായപ്പോഴും വനിതാ ലോകകപ്പില്‍ സ്പെയിന്‍ കിരീടം ചൂടിയപ്പോഴും മികച്ച താരമായത് ഐതാന ബോൺമതിയായിരുന്നു. കായികേതര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആഗോള ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർസ്റ്റാറായി ഉയർന്നത് താരത്തിന്‍റെ ധീരതയുടേയും കഴിവിന്‍റേയും തെളിവാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Aitana Bonmati
Aitana Bonmati (GETTY)

ബോൺമതിയുടെ ഫുട്ബോൾ യാത്ര

കാറ്റലോണിയയിലെ വിലാനോവ ഐ ലാ ഗെൽട്രൂവിൽ ജനിച്ച ബോൺമതിയുടെ ആദ്യകാലങ്ങൾ ഫുട്ബോളിന്‍റെ ഗ്ലാമറസ് സ്‌പോട്ട്‌ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായിരുന്നു. കായിക പാരമ്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ അധ്യാപക മാതാപിതാക്കളുടെ മകളായാണ് ജനനം. ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോളിനോടുള്ള അവളുടെ പ്രാരംഭ പ്രണയം ഏഴാം വയസ്സിൽ ഫുട്‌ബോളിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു.

പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ, അവൾ ബാഴ്‌സലോണയുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ യൂത്ത് ടീമുകളിൽ ചേർന്നു. ഐതാനയുടെ ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അവളുടെ പിതാവുമുണ്ടായിരുന്നു. ദിവസവും രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട യാത്രയില്‍ അച്ഛന് അവളെ അനുഗമിച്ചു. നാട്ടില്‍ നിന്ന് ബാഴ്‌സലോണയിലെത്താന്‍ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ബസില്‍ സഞ്ചരിക്കണമായിരുന്നു. അച്ഛൻ വാഹനമോടിക്കാറില്ലായിരുന്നു, അതേസമയം അമ്മ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങള്‍ക്ക് അടിമയായിരുന്നു.

സാവി ഹെർണാണ്ടസിനെ ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ബാഴ്‌സ ആരാധികയായിരുന്ന ബോൺമതി 2016 ൽ സീനിയർ ടീമില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. പിന്നാലെ ക്ലബ്ബിനും രാജ്യത്തിനും ഒരുപോലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത താരമായി അവള്‍ മാറി. 19 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ യൂത്ത് നാഷണൽ സ്‌ക്വാഡുകളിൽ നിന്ന് സ്‌പെയിനിന്‍റെ സീനിയർ ടീമിലേക്കുള്ള അവളുടെ ഉയർച്ച ആരേയും അമ്പരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കോപ്പ ഡി ലാ റീന ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് താരം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.

ഐതാന ബോൺമതിയുടെ ആസ്‌തി

കൃത്യമായ കണക്കുകൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പരസ്യമല്ലെങ്കിലും, ബോൺമതിയ്‌ക്ക് 2025 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 5 മില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ ആസ്‌തിയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ലാഭകരമായ ബാഴ്‌സലോണ ശമ്പളം, റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച അഡിഡാസ് കരാർ, മറ്റ് പരസ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് താരത്തിന്‍റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സ്.

ബാഴ്‌സലോണയിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് അംഗവുമായുള്ള പ്രണയം

അടുത്തിടെ, എഫ്‌സി ബാഴ്‌സലോണയിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് അംഗവുമായി ബോൺമതി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ലാസ് മമരാസിസ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത ഈ വാർത്ത ആരാധകരിൽ ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തിയെങ്കിലും, തന്‍റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കുന്ന ബോൺമതി വാര്‍ത്തയില്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Aitana Bonmati, ousmane dembele
Aitana Bonmati, ousmane dembele (GETTY)
  1. Also Read:അര്‍ജന്‍റീനയ്ക്ക് എതിരാളി ഓസ്ട്രേലിയ..! കൊച്ചിയിൽ കളമൊരുങ്ങുന്നത് സൂപ്പര്‍പോരാട്ടത്തിന്, വിലയിരുത്താന്‍ ടീം മാനേജറെത്തി
  2. Also Read:അര്‍ജന്‍റീന ടീമിന്‍റെ മത്സരം; വിദഗ്‌ധ സംഘം ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍, സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പരിശോധന നടത്തും, മന്ത്രിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച

For All Latest Updates

TAGGED:

AITANA BONMATIഐതാന ബോൺമതിAITANA BONMATI NET WORTH 2025WOMENS BALLON DOR HISTORYAITANA BONMATI BALLON DOR WINNER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.