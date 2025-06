ETV Bharat / sports

എഐഎഫ്എഫ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഐഎസ്എൽ ലിസ്റ്റില്‍ ഇല്ല..! ആശങ്കയില്‍ ഫുട്ബോള്‍ പ്രേമികള്‍ - INDIAN SUPER LEAGUE

Mohun Bagan won the last edition of the Indian Super League ( IANS )