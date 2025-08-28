തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് രണ്ടാം പതിപ്പില് തകര്പ്പന് ഫോം തുടര്ന്ന് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ അഹമ്മദ് ഇമ്രാന്. ടൂര്ണമെന്റിലെ റൺ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നില്ക്കുന്ന ഇമ്രാന് 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 3 അർധ സെഞ്ചുറികളും ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 347 റൺസാണ് നേടിയത്. ഇന്നലെ ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് റൺസിനാണ് ഇമ്രാന് സെഞ്ച്വറി നഷ്ടമായത്. 49 പന്തുകളിൽ 13 ഫോറും നാല് സിക്സുമടക്കം 98 റൺസായിരുന്നു താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം.
ഓൾ റൗണ്ട് മികവാണ് തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിയായ ഈ 19 കാരനെ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് ലേലത്തിലൂടെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ കാരണം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആകെ 229 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. കേരളത്തിന്റെ അണ്ടർ- 19 ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഇമ്രാൻ സികെ നായിഡു ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിലെ സെഞ്ച്വറി പ്രകടനത്തിലൂടെയും തന്റെ കഴിവ് നേരത്തെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഭർഭക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലൂടെയാണ് രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഇമ്രാൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
ട്രിവാന്ഡ്രത്തെ വീഴ്ത്തി തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്
ട്രിവാന്ഡ്രം റോയൽസിനെതിരെ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് 11 റൺസിൻ്റെ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത തൃശൂർ 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 222 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ മഴയെ തുടർന്ന് ട്രിവാന്ഡ്രത്തിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 12 ഓവറിൽ 148 റൺസായി പുതുക്കി. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ റോയൽസിന് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 136 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. വിജയത്തോടെ എട്ട് പോയിൻ്റുമായി തൃശൂർ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. ട്രിവാന്ഡ്രം 2 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് നല്ക്കുന്നത്.
The Titans roared loud even in the rain! 🌧️💥— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 27, 2025
Chasing 148 (VJD), the Royals fell short despite Govind Pai’s fighting 63, as MD Nidheesh and Ajinas K destroyed with the ball to seal it for Finesse Thrissur Titans.#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/XuZkJOYXRT
കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ഇന്ന് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെ നേരിടും
കെസിഎല്ലിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെ നേരിടും. പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്ക്കുന്ന കൊച്ചിക്ക് ഒന്നാമതെത്താന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. മറുവശത്ത് അഞ്ച് കളികളില് നിന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രമുള്ള റോയൽസ് നിലവിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ടാം മത്സരത്തില് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് ആലപ്പി റിപ്പിൾസിനെ നേരിടും. നാല് കളികളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻ്റുള്ള കൊല്ലം ഇപ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രമുള്ള ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.
