ETV Bharat / sports

കെസിഎല്ലില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമില്‍ അഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍; 347 റൺസുമായി റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമൻ - AHMED IMRAN KERALA CRICKET LEAGUE

3 അർധ സെഞ്ചുറികളും ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 347 റൺസാണ് ഇമ്രാന്‍ നേടിയത്.

Ahmed Imran
Ahmed Imran Tops KCL 2025 Run Charts with 347 Runs (KCA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് രണ്ടാം പതിപ്പില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ഫോം തുടര്‍ന്ന് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ അഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍. ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ റൺ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നില്‍ക്കുന്ന ഇമ്രാന്‍ 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 3 അർധ സെഞ്ചുറികളും ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 347 റൺസാണ് നേടിയത്. ഇന്നലെ ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയല്‍സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് റൺസിനാണ് ഇമ്രാന് സെഞ്ച്വറി നഷ്ടമായത്. 49 പന്തുകളിൽ 13 ഫോറും നാല് സിക്സുമടക്കം 98 റൺസായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ സമ്പാദ്യം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓൾ റൗണ്ട് മികവാണ് തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിയായ ഈ 19 കാരനെ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് ലേലത്തിലൂടെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ കാരണം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആകെ 229 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. കേരളത്തിന്‍റെ അണ്ടർ- 19 ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഇമ്രാൻ സികെ നായിഡു ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിലെ സെഞ്ച്വറി പ്രകടനത്തിലൂടെയും തന്‍റെ കഴിവ് നേരത്തെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഭർഭക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ര‍‍ഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഇമ്രാൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

KERALA CRICKET LEAGUE 2025
KERALA CRICKET LEAGUE 2025 (KCA)

ട്രിവാന്‍ഡ്രത്തെ വീഴ്‌ത്തി തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്

ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയൽസിനെതിരെ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് 11 റൺസിൻ്റെ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത തൃശൂർ 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 222 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ മഴയെ തുടർന്ന് ട്രിവാന്‍ഡ്രത്തിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം 12 ഓവറിൽ 148 റൺസായി പുതുക്കി. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ റോയൽസിന് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 136 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. വിജയത്തോടെ എട്ട് പോയിൻ്റുമായി തൃശൂർ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. ട്രിവാന്‍ഡ്രം 2 പോയിന്‍റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് നല്‍ക്കുന്നത്.

കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് ഇന്ന് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെ നേരിടും

കെസിഎല്ലിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെ നേരിടും. പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്ന കൊച്ചിക്ക് ഒന്നാമതെത്താന്‍ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. മറുവശത്ത് അഞ്ച് കളികളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രമുള്ള റോയൽസ് നിലവിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ് ആലപ്പി റിപ്പിൾസിനെ നേരിടും. നാല് കളികളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻ്റുള്ള കൊല്ലം ഇപ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രമുള്ള ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.

  1. Also Read: ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയൽസിന് ഹാട്രിക് തോല്‍വി; ജയവുമായി തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് - KERALA CRICKET LEAGUE 2025
  2. Also Read:രോഹൻ്റെ വെടിക്കെട്ട്, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ മികവുമായി അഖില്‍; കാലിക്കറ്റിനോട് കീഴടങ്ങി കൊച്ചി - KCL 2025 HIGHLIGHTS
  3. ALSO READ:സിഎസ്‌കെ ജേഴ്‌സിയില്‍ ഇനിയില്ല; ഐപിഎല്ലിൽനിന്ന് വിരമിച്ച് ആർ. അശ്വിൻ; മറ്റു ലീഗുകളിൽ കളിക്കുമെന്ന് താരം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് രണ്ടാം പതിപ്പില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ഫോം തുടര്‍ന്ന് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ അഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍. ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ റൺ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നില്‍ക്കുന്ന ഇമ്രാന്‍ 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 3 അർധ സെഞ്ചുറികളും ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 347 റൺസാണ് നേടിയത്. ഇന്നലെ ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയല്‍സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് റൺസിനാണ് ഇമ്രാന് സെഞ്ച്വറി നഷ്ടമായത്. 49 പന്തുകളിൽ 13 ഫോറും നാല് സിക്സുമടക്കം 98 റൺസായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ സമ്പാദ്യം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓൾ റൗണ്ട് മികവാണ് തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിയായ ഈ 19 കാരനെ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് ലേലത്തിലൂടെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ കാരണം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആകെ 229 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. കേരളത്തിന്‍റെ അണ്ടർ- 19 ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഇമ്രാൻ സികെ നായിഡു ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിലെ സെഞ്ച്വറി പ്രകടനത്തിലൂടെയും തന്‍റെ കഴിവ് നേരത്തെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഭർഭക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ര‍‍ഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഇമ്രാൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

KERALA CRICKET LEAGUE 2025
KERALA CRICKET LEAGUE 2025 (KCA)

ട്രിവാന്‍ഡ്രത്തെ വീഴ്‌ത്തി തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്

ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയൽസിനെതിരെ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് 11 റൺസിൻ്റെ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത തൃശൂർ 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 222 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ മഴയെ തുടർന്ന് ട്രിവാന്‍ഡ്രത്തിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം 12 ഓവറിൽ 148 റൺസായി പുതുക്കി. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ റോയൽസിന് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 136 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. വിജയത്തോടെ എട്ട് പോയിൻ്റുമായി തൃശൂർ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. ട്രിവാന്‍ഡ്രം 2 പോയിന്‍റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് നല്‍ക്കുന്നത്.

കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് ഇന്ന് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെ നേരിടും

കെസിഎല്ലിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെ നേരിടും. പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്ന കൊച്ചിക്ക് ഒന്നാമതെത്താന്‍ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. മറുവശത്ത് അഞ്ച് കളികളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രമുള്ള റോയൽസ് നിലവിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ് ആലപ്പി റിപ്പിൾസിനെ നേരിടും. നാല് കളികളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻ്റുള്ള കൊല്ലം ഇപ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രമുള്ള ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.

  1. Also Read: ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയൽസിന് ഹാട്രിക് തോല്‍വി; ജയവുമായി തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് - KERALA CRICKET LEAGUE 2025
  2. Also Read:രോഹൻ്റെ വെടിക്കെട്ട്, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ മികവുമായി അഖില്‍; കാലിക്കറ്റിനോട് കീഴടങ്ങി കൊച്ചി - KCL 2025 HIGHLIGHTS
  3. ALSO READ:സിഎസ്‌കെ ജേഴ്‌സിയില്‍ ഇനിയില്ല; ഐപിഎല്ലിൽനിന്ന് വിരമിച്ച് ആർ. അശ്വിൻ; മറ്റു ലീഗുകളിൽ കളിക്കുമെന്ന് താരം

For All Latest Updates

TAGGED:

KCL 2025 TOP RUN SCORERTHRISSUR TITANS AHMED IMRANKERALA CRICKET LEAGUE PLAYER STATSKERALA CRICKET LEAGUE 2025AHMED IMRAN KERALA CRICKET LEAGUE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.