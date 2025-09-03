ദുബൈ: യുഎഎയിൽ നടക്കുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് തകര്പ്പന് ജയം. പാകിസ്ഥാനെ 18 റൺസിനാണ് റാഷിദ് ഖാനും സംഘവും തോല്പ്പിച്ചത്. അഫ്ഗാന് പട ഉയർത്തിയ 170 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് 151 റൺസെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇബ്രാഹിം സദ്റാനാണ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്. ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റിംഗും അച്ചടക്കമുള്ള ബൗളിംഗ് പ്രകടനവുമായിരുന്നു അഫ്ഗാന് ജയം ഉറപ്പിച്ചത്. പാകിസ്ഥാന്റെ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്.
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ അഫ്ഗാന് മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണർമാരായ സെദിഖുള്ള അടലും ഇബ്രാഹിം സദ്രാനും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട് ഉയര്ത്തി. അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ അടലും ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്റേയും മികവിൽ ടീം സ്കോര്ബോര്ഡില് 169 റണ്സ് ചേര്ത്തു. അടൽ 64 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ സാദ്രാൻ 65 റൺസ് നേടി. പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ഫഹീം അഷ്റഫ് നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
All-Round Afghanistan Beat Pakistan in UAE Tri-Nation Series— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2025
Kabul: September 3, 2025: Ibrahim Zadran (65) and Sediqullah Atal (64) shared 113 runs between them before the skipper Rashid Khan (2/30), Noor Ahmad (2/20), Mohammad Nabi (2/20), and Fazal Haq Farooqi (2/21) returned… pic.twitter.com/1UPm2HJg1B
മറുപടിയിൽ പാകിസ്ഥാന് പതര്ച്ച
മറുപടിയായി പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരതയോടെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും താമസിയാതെ സമ്മർദ്ദത്തിലായി. പവർപ്ലേയിൽ ഫസൽഹഖ് ഫാറൂഖി ആദ്യ ബ്രേക്ക്ത്രൂകൾ നൽകി, രണ്ട് ഓപ്പണർമാരെയും പുറത്താക്കി അഫ്ഗാന് പട മികച്ച മുന്നേറ്റം നല്കി. അഫ്ഗാന്റെ സ്പിന് കുഴിയിൽ പാകിസ്ഥാന് കറങ്ങി വീഴുകയായിരുന്നു. 170 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്ഥാന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഓപ്പണർമാരായ സെയിം അയൂബിനെയും (0) ഷൈബ്സാദ ഫർഹാനെയും (18) പുറത്താക്കി പേസർ ഫസൽഹഖ് ഫാറൂഖി പാകിസ്ഥാൻ സ്കോർ 29/2 ആക്കി.
തുടർന്ന് റാഷിദ് ഖാൻ, മുഹമ്മദ് നബി, നൂർ അഹമ്മദ് എന്നീ സ്പിൻ ത്രയങ്ങൾ കളിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ തകർക്കുകയായിരുന്നു. റാഷിദ് (2/30), നബി (2/20), നൂർ (2/20) എന്നിവരുടെ മികച്ച ബൗളിംഗാണ് പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ 151/9 എന്ന നിലയിൽ ഒതുക്കിയത്. ലോവർ ഓർഡറിൽ ഹാരിസ് റൗഫ് ചില ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ നടത്തി. 16 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ താരം 34 റൺസ് നേടി. പക്ഷേ റൗഫിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനെ മത്സരത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ പാകിസ്ഥാൻ 151/9 എന്ന നിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
പാകിസ്ഥാനെതിരെ അഫ്ഗാന്റെ നാലാം വിജയം
പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇതുവരെ ഒമ്പത് ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച അഫ്ഗാന് നാലെണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് തവണയാണ് പാകിസ്ഥാന് വിജയിച്ചത്. അഫ്ഗാന് നിലവില് ഒരു ചെറിയ ടീമല്ലെന്ന് സമീപകാലത്ത് നിരന്തരം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ ടീമുകളേയും ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോർമാറ്റിൽ അവർ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ അവരുടെ വിജയവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ മികച്ച സ്പിന്നർമാരുടെയും യുഎഇയിലെ പ്രതലങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ, അഫ്ഗാനും കിരീടത്തിനായുള്ള ശക്തമായ മത്സരാർത്ഥിയാണ്.
ഏഷ്യാ കപ്പ് പോരാട്ടം
ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് അഫ്ഗാന് സെപ്റ്റംബർ 9 ന് ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ കളിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 16 നും 18 നും യഥാക്രമം ബംഗ്ലാദേശിനേയും ശ്രീലങ്കയേയും നേരിടും. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാല് ടീമുകൾ സൂപ്പർ 4 ലേക്ക് മുന്നേറും, ഫൈനൽ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ നടക്കും.
𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐧! 🙌#AfghanAtalan have put on a clinical bowling performance to successfully defend their total and win the game by 18 runs. @rashidkhan_19 (2/30), @noor_ahmad_15 (2/20), @MohammadNabi007 (2/20), and @fazalfarooqi10 (2/21) all produced excellent… pic.twitter.com/FOTQNead9d— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2025
