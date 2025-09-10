ഏഷ്യാ കപ്പ്: തകർപ്പൻ തുടക്കവുമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ; ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ വൻ വിജയം
ഹോങ്കോങ്ങിനെ 94 റൺസിന് പുറത്താക്കി, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിക്ക് റെക്കോഡ്
Published : September 10, 2025 at 12:18 AM IST
അബുദാബി: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് തകർപ്പൻ വിജയം. 2025ലെ ടൂർണമെൻ്റിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 188 റൺസാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങിനിറങ്ങിയ ഹോങ്കോങ്ങിന് 94 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഈ വിജയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ റൺറേറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തി.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ തുടക്കം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായിരുന്നില്ല. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 13 ഓവറിൽ 95 റൺസിന് നാല് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ടീം. പിന്നീട് ഓപ്പണറായ സെദിഖുള്ള അടൽ (73), അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായി (53) എന്നിവർ ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് അഫ്ഗാൻ സ്കോറിങ് ഉയർത്തിയത്. ഈ വിജയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ റൺറേറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തി.
വേഗതയേറിയ അർധ സെഞ്ചുറി
20 പന്തിൽ നിന്ന് 53 റൺസടിച്ച അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായി അഫ്ഗാൻ്റെ ടി20 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർധ സെഞ്ചുറിയാണ് നേടിയത്. ഈ പ്രകടനത്തോടെ അദ്ദേഹം ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യമായി അർധ സെഞ്ചുറി നേടുകയും ചെയ്തു. അഞ്ച് സിക്സും രണ്ട് ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 140.38 എന്ന മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലാണ് സെദിഖുള്ള അടൽ ബാറ്റ് വീശിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് അവസാന നാല് ഓവറിൽ 69 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
ഹോങ്കോങ് ബാറ്റിങ്
189 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഹോങ്കോങ്ങിന് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ അൻഷുമാൻ റാത്തിനെ നഷ്ടമായി. പവർപ്ലേയിൽ നാല് വിക്കറ്റുകളും അഞ്ച് താരങ്ങളും ഒറ്റയക്കത്തിന് പുറത്തായതോടെ ഹോങ്കോങ് സമ്മർദ്ദത്തിലായി. 39 റൺസെടുത്ത ബാബർ ഹയാത്ത് മാത്രമാണ് ടീം നിരയിൽ പിടിച്ചുനിന്നത്. അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഹോങ്കോങ്ങിനെ 94 റൺസിൽ ഒതുക്കി.
ബൗളിങ് പ്രകടനം
ഹോങ്കോങ്ങിനായി ആയുഷ് ശുക്ലയും കിഞ്ചിത് ഷായും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. അതീഖ് ഇഖ്ബാലും എഹ്സാൻ ഖാനും ഓരോ വിക്കറ്റും നേടി. അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാരായ ഫസൽഹഖ് ഫറൂഖി, റാഷിദ് ഖാൻ എന്നിവരാണ് ഹോങ്കോങ്ങിനെ തകർത്തത്.
ഇരു ടീമുകളുടെയും പ്ലെയിങ് ഇലവൻ
ഹോങ്കോങ് പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: സീഷൻ അലി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ബാബർ ഹയാത്ത്, അൻഷുമാൻ റാത്ത്, കൽഹാൻ ചല്ലു, നിസാക്കത്ത് ഖാൻ, ഐസാസ് ഖാൻ, കിഞ്ചിത് ഷാ, യാസിം മുർതാസ (ക്യാപ്റ്റൻ), ആയുഷ് ശുക്ല, അതീഖ് ഇഖ്ബാൽ, എഹ്സാൻ ഖാൻ.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സെദിഖുള്ള അടൽ, ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ, ഗുൽബാദിൻ നായിബ്, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായി, മുഹമ്മദ് നബി, കരീം ജനത്, റാഷിദ് ഖാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), നൂർ അഹമ്മദ്, എ എം ഗസൻഫർ, ഫസൽഹഖ് ഫറൂഖി.