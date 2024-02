ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കടന്ന് നൈജീരിയ, കോംഗോയെ പൂട്ടി ഐവറി കോസ്റ്റ്; ആഫ്രിക്കന്‍ നാഷൻസ് കപ്പ് ഫൈനല്‍ കസറും

അബിജാന്‍ (ഐവറി കോസ്റ്റ്) : ആഫ്രിക്കന്‍ നാഷൻസ് കപ്പ് (Africa Cup Of Nations) ഫൈനലില്‍ ഐവറി കോസ്റ്റും നൈജീരിയയും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും (Africa Cup Of Nations Final Ivory Coast vs Nigeria). ആദ്യ സെമി ഫൈനലില്‍ നൈജീരിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകര്‍ത്തപ്പോള്‍ രണ്ടാം സെമിയില്‍ കോംഗോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഐവറി കോസ്റ്റ് കലാശപ്പോരിന് യോഗ്യത നേടിയത് (Africa Cup Of Nations Semi Final Results). ഫെബ്രുവരി 12നാണ് ഫൈനല്‍.

ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ നൈജീരിയ (Nigeria vs South Africa Result): ആഫ്രിക്കന്‍ നാഷൻസ് കപ്പ് ഒന്നാം സെമിയില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് നൈജീരിയ കീഴടക്കിയത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമും ഓരോ ഗോളുകള്‍ നേടി സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ നൈജീരിയ നാല് പ്രാവശ്യം ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മറുവശത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് രണ്ട് അവസരങ്ങള്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഗോളാക്കി മാറ്റാന്‍ സാധിച്ചത്.

ഗോള്‍ രഹിതമായിരുന്നു മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതി. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ നൈജീരിയ ആണ് ആദ്യം ലീഡ് നേടിയത്. പ്രതിരോധ നിരതാരം വില്യം ട്രൂസ്റ്റ് എകോങ്ങിലൂടെയാണ് (William Troost Ekong) നൈജീരിയ മുന്നിലെത്തിയത്. പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ ആയിരുന്നു ഗോളിന്‍റെ പിറവി.

90-ാം മിനിറ്റിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സമനില ഗോള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ ടെബോഹോ മൊകോയെനയാണ് (Teboho Mokoena) ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ മത്സരത്തില്‍ നൈജീരിയക്കൊപ്പം എത്തിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് മത്സരം എക്‌സ്‌ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടത്.

ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ മൂന്നാമത്തെ അവസരം മാത്രമായിരുന്നു നൈജീരിയക്ക് നഷ്‌ടമായത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കിക്കുകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഗോളാക്കി മാറ്റാന്‍ സാധിച്ചത്.

ഐവറി കോസ്റ്റ് ആധിപത്യം: രണ്ടാം സെമി ഫൈനലില്‍ കോംഗോയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് ഐവറി കോസ്റ്റ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് (Ivory Coast vs DR Congo Result). മത്സരത്തിന്‍റെ 65-ാം മിനിറ്റില്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ഹാളറാണ് (Sebastian Haller) ഐവറി കോസ്റ്റിനായി വിജയഗോള്‍ നേടിയത്. മത്സരത്തിലുടനീളം വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്താന്‍ ആതിഥേയരായ ഐവറി കോസ്റ്റിനായിരുന്നു.

അതേസമയം, മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും കോംഗോയും ഏറ്റുമുട്ടും (South Africa vs DR Congo). ഞായറാഴ്‌ച (ഫെബ്രുവരി 11) ഇന്ത്യന്‍ സമയം പുലര്‍ച്ചെ ഒന്നരയ്‌ക്കാണ് മത്സരം.

