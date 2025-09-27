ഇവരെ നോക്കി വച്ചോളു..! U23 ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യത ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങിയ അഞ്ച് മലയാളി താരങ്ങള്
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ഭാവി പ്രതീക്ഷകള് നൽകി മലയാളി താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ
Published : September 27, 2025 at 5:29 PM IST
എഎഫ്സി അണ്ടർ 23 ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവസാന ശ്വാസം വരെയും പൊരുതിയാണ് ഇന്ത്യൻ യുവനിര ഖത്തർ വിട്ടത്. ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ബ്രുണെയെ ആറ് ഗോളിന് തകർത്തിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല. ആതിഥേയരായ ഖത്തർ ബഹ്റൈനെ വീഴ്ത്തി ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി മുന്നേറി. മൂന്നിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ജയിച്ച ഇന്ത്യന് യുവനിരക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാമതായി ടൂർണമെന്റ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.
ഖത്തറിന് ഒമ്പതും ഇന്ത്യക്ക് ആറും പോയിന്റാണ് ലഭിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കൾക്കും ഏറ്റവും മികച്ച നാല് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്കും യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്കായുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചാമതായിരുന്നു. ആറ് പോയിന്റുമായി നാലാമതുള്ള യുഎഇക്ക് ഒപ്പം എത്തിയെങ്കിലും ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. പരിശീലകൻ നൗഷാദ് മൂസയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ യുവനിര മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ആദ്യ പതിനൊന്നിലും പകരക്കാരുടെ കുപ്പായത്തിലുമായി ആറ് മലയാളികളായിരുന്നു ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യക്കായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ യോഗ്യതാ സ്വപ്നങ്ങള് നടന്നില്ലെങ്കിലും, ഈ മലയാളി താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകള് നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നയിച്ചത് ഈ കളിക്കാരായിരുന്നു. ടൂർണമെന്റില് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുഹമ്മദ് സഹീഫിനു കാര്യമായ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനങ്ങളുമായി കളം നിറഞ്ഞാടി.
മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ
ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നിവർക്കെതിരായ ഗോൾനേട്ടങ്ങളിലൂടെ പഞ്ചാബ് എഫ്സി താരമായ മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. വേഗതയും കളിമികവും കൊണ്ട് വലതുവിങ്ങിൽ സുഹൈൽ ഒരു നിരന്തര ഭീഷണിയായിരുന്നു. ബഹ്റൈനെതിരെ തകർപ്പൻ ഒറ്റയാൾ പ്രകടനത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഗോൾ പിറന്നത്. വലതുവിങ്ങിലൂടെ മക്കാർടൺ ലൂയിസ് നിക്സണ് നൽകിയ ത്രൂ പാസ് സ്വീകരിച്ച സുഹൈൽ, തകര്പ്പന് ഫുട്വർക്കിലൂടെ പ്രതിരോധ താരങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് മുന്നേറി തൊടുത്ത ഷോട്ട് വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഖത്തറിനെതിരായ മത്സരത്തില് സനൻ നൽകിയ പിഴവുകളില്ലാത്ത ക്രോസ് തലകൊണ്ട് ചെത്തി വലയിലിട്ടാണ് സുഹൈൽ ഇന്ത്യയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്. ഒപ്പം, ബ്രൂണെയ്ക്ക് എതിരായ മത്സരത്തിൽ വിബിനിന്റെ ആദ്യ ഗോളും വഴിയൊരുക്കിയതും താരമായിരുന്നു.
മുഹമ്മദ് ഐമൻ
ലക്ഷദ്വീപ് മലയാളി താരമാണ് മുഹമ്മദ് ഐമൻ. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി കളിയിൽ വേഗതയും ഊർജ്ജവും കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഐമൻ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. ആദ്യ രണ്ട് കളികളിൽ ഒരുപിടി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം, അവസാന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് തകർപ്പൻ ഗോളുകളുമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിങ്ങർ തിളങ്ങുകയായിരുന്നു ബഹ്റൈനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരം ഖത്തറിനെതിരെ ഗോളവസരത്തിന് തൊട്ടരികെയെത്തി. ബ്രൂണൈക്കെതിരായ അവസാന മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഐമൻ , കളിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ രണ്ട് തകർപ്പൻ ലോങ്ങ് റേഞ്ചർ ഗോളുകള് സ്വന്തമാക്കി.
വിബിൻ മോഹനൻ
ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്നാം മത്സരമായ ബ്രൂണെയ്ക്ക് എതിരെയായിരുന്നു മിഡ്ഫീൽഡർ വിബിൻ മോഹനൻ ബൂട്ടുക്കെട്ടിയത്. ആദ്യ പതിനൊന്നിലേക്കുള്ള വരവ് താരം അതിഗംഭീരമാക്കി. മത്സരത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഫ്രീകിക്ക് ഗോളടക്കം നേടി ഹാട്രിക്കുമായാണ് വിബിന് കളം വിട്ടത്. എതിരാളികൾക്ക് ഒട്ടും പഴുതുകൾ നൽകാത്ത പിഴവുകളില്ലാത്ത കളിയായിരുന്നു താരത്തിന്റേത്. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ വിബിൻ തന്റെ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി.ഈ പ്രകടനം താരത്തെ ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററാക്കി മാറ്റി.
മുഹമ്മദ് സനാൻ
സുഹൈലിന്റെ പങ്കാളിയായി ഇടതുവിങ്ങിൽ കളിച്ച മുഹമ്മദ് സനാൻ, ഈജംഷഡ്പൂർ എഫ്സി താരമാണ്, യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ലഭിച്ച അവസരം തന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഇടതുവിങ്ങിലെ പ്രധാന ഭീഷണി സനാൻ ആയിരുന്നു. ഖത്തറിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ, ഇടത് വിങ്ങിൽ നിന്ന് സനാൻ നൽകിയ ക്രോസാണ് സുഹൈലിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടാൻ അവസരമൊരുക്കിയത്. ബഹ്റൈനെതിരെ സനാന് ഗോളിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയെങ്കിലും, അത് ഓഫ്സൈഡിൽ കുടുങ്ങി.
ശ്രീകുട്ടൻ എംഎസ്
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താരമാണ് ശ്രീകുട്ടൻ എം.എസ്. നിർണായക പാസുകളും ക്രോസുകളും നൽകാനുള്ള താരത്തിന്റെ കഴിവ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് വിജയങ്ങളിലും പ്രകടമായിരുന്നു. ബഹ്റൈനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 90+5-ാം മിനിറ്റിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ ക്രോസാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ബ്രൂണൈക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും ഒരു ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.
