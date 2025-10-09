ETV Bharat / sports

എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം; ഇന്ത്യ ഇന്ന് സിംഗപ്പൂരിനെ നേരിടും, ഉവൈസ് കളത്തില്‍

ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്.

AFC Asian Cup qualifiers
AFC Asian Cup qualifiers; India to face Singapore today (AIFF)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 4:51 PM IST

എഫ്‌സി ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് ഫുട്ബോള്‍ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഇന്ന് സിംഗപ്പൂരിനെ നേരിടും. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്‍റ് മാത്രം നേടിയ ഇന്ത്യയ്‌ക്കിത് നിര്‍ണായക പോരാട്ടമാണ്. മലയാളി താരങ്ങളായ സഹൽ അബ്ദുൽ സമദും മുഹമ്മദ് ഉവൈസും സ്‌ക്വാഡില്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പര്‍ താരം സുനിൽ‌ ഛേത്രിയും ടീമിലുണ്ട്. മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 5:00 ന് ആരംഭിക്കും. സൗദി അറേബ്യയാണ് 2027 എഎഫ്‌സി ഏഷ്യന്‍ കപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിലെ ആവേശകരമായ പ്രകടനത്തിലെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഖാലിദ് ജാമിലിന്‍റെ ടീം ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. പുതിയ പരിശീലകനു കീഴില്‍ ഒമാനെതിരായ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് വിജയം ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് വിജയങ്ങളാണ് ടീം ഇന്ത്യ നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ ആവേശത്തില്‍ അടുത്ത യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ മുൻനിരയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകരും. സമീപകാലത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിർണായക വിജയത്തോടെ എവേ വെല്ലുവിളിയെ മറികടക്കാനും യോഗ്യതാ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിര്‍ത്താനുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.

സിംഗപ്പൂരിനെതിരായ ഡബിൾ-ഹെഡർ മത്സരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 14 ന് ഗോവയിലെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹോം ലെഗ് നടക്കും. മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം 7:30 ന് ആരംഭിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്. അതേസമയം നാല് പോയിന്‍റുകൾ നേടിയ സിംഗപ്പൂരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ടീം ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.

മത്സര വിശദാംശങ്ങൾ

  • സിംഗപ്പൂർ vs ഇന്ത്യ
  • തീയതി: ഒക്ടോബർ 9, 2025
  • സമയം: വൈകുന്നേരം 5:00
  • വേദി: സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം
  • തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ്: ഫാൻകോഡ്

സിംഗപ്പൂരിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംഘം:

ഗോൾകീപ്പർമാർ: അമരീന്ദർ സിംഗ്, ഗുർമീത് സിംഗ്, ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു. ഡിഫൻഡർമാർ: അൻവർ അലി, ഹ്മിങ്തൻമാവിയ റാൾട്ടെ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്, പ്രംവീർ, രാഹുൽ ഭേക്കെ, സന്ദേശ് ജിംഗൻ. മിഡ്‌ഫീൽഡർമാർ: ബ്രാൻഡൻ ഫെർണാണ്ടസ്, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഭട്ട്, ദീപക് ടാംഗ്രി, മക്കാർട്ടൺ ലൂയിസ് നിക്സൺ, മഹേഷ് സിംഗ് നൗറെം, നിഖിൽ പ്രഭു, സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്, ഉദാന്ത സിങ് കുമം. ഫോർവേഡുകൾ: ഫാറൂഖ് ചൗധരി, ലാലിയൻസുവാല ചാങ്‌തെ, ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോ, റഹീം അലി, സുനിൽ ഛേത്രി, വിക്രം പർതാപ് സിംഗ്. മുഖ്യ പരിശീലകൻ: ഖാലിദ് ജാമിൽ. അസിസ്റ്റന്‍റ് പരിശീലകൻ: മഹേഷ് ഗവാലി. ഗോൾകീപ്പിംഗ് പരിശീലകൻ: ഫിറോസ് ഷെരീഫ്. സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിംഗ് പരിശീലകൻ: ചെൽസ്റ്റൺ പിന്‍റോ.

INDIA VS SINGAPOREASIAN CUP QUALIFIERSഎഎഫ്‌സി ഏഷ്യന്‍ കപ്പ്AFC ASIAN CUP SAUDI ARABIA 2027INDIAN FOOTBALL TEAM

