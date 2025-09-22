ETV Bharat / sports

സര്‍ജിക്കല്‍ സ്ട്രൈക്കുമായി അഭിഷേകും ഗില്ലും; ഇന്ത്യയോട് വീണ്ടും തോറ്റ് പാകിസ്ഥാന്‍

ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് ഉയര്‍ത്തിയ അഭിഷേക് ശർമ– ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പാകിയത്. 39 പന്തില്‍ 74 റണ്‍സ് അടിച്ച അഭിഷേക് ശര്‍മയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറര്‍.

ASIA CUP 2025 ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മ LATEST NEWS IN MALAYALAM
Shubman Gill and Abhishek Sharma (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 9:55 AM IST

ദുബായ്‌: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ കനത്ത തോൽവി. മൈതാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായുള്ള വിവാദങ്ങളില്‍ ഐസിസിയില്‍ നിന്നേറ്റ തിരിച്ചടി. ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം കളിക്കളത്തില്‍ മറുപടി നല്‍കാനെത്തിയ പാകിസ്ഥാനെ വീണ്ടും നിഷ്‌പ്രഭമാക്കി ഇന്ത്യ. ദുബായ്‌ ഇൻ്റര്‍ നാഷണല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആറ് വിക്കറ്റിൻ്റെ തകര്‍പ്പന്‍ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത പാകിസ്ഥാന്‍ ഉയര്‍ത്തിയ 172 റണ്‍സിൻ്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം ഏഴ് പന്തുകള്‍ ബാക്കി നിര്‍ത്തി നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് ഉയര്‍ത്തിയ അഭിഷേക് ശർമ– ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പാകിയത്.

39 പന്തില്‍ 74 റണ്‍സ് അടിച്ച അഭിഷേക് ശര്‍മയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറര്‍. അഞ്ച് സിക്‌സും ആറു ഫോറുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് താരത്തിൻ്റെ ഇന്നിങ്‌സ്. 28 പന്തുകളില്‍ നിന്നും 47 റൺസാണ് ഗില്‍ നേടിയത്. ഇരുവരും മടങ്ങിയതിന് ശേഷം മധ്യനിര ചെറുതായി പതറിയെങ്കിലും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും (7*) തിലക് വർമയും (19 പന്തിൽ 30*) ഇന്ത്യന്‍ വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കോര്‍: പാകിസ്ഥാന്‍ 171/5 (20) , ഇന്ത്യ 174/4 (18.5).

അഭിഷേക്- ഗില്‍ സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്കില്‍ പകച്ച് പാക് പട

അഭിഷേകും ഗില്ലും ചേര്‍ന്ന് കിടുക്കന്‍ തുടക്കമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് നല്‍കിയത്. ഇന്നിങ്‌സിൻ്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിയ്‌ക്കെതിരെ സിക്‌സറടിച്ചാണ് അഭിഷേക് തുടങ്ങിയത്. വരാനിരിക്കുന്ന വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ആദ്യ സൂചനയായിരുന്നുവിത്. പിന്നീട് പന്തെടുത്ത പാക് ബോളര്‍മാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നിലംതൊടാനായില്ല.

പവര്‍പ്ലേയില്‍ 69 റണ്‍സാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടോട്ടലില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ഒമ്പതാം ഓവറില്‍ ടീം നൂറ് റണ്‍സും കടന്നു. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ഓവറില്‍ കാത്തിരുന്ന ബ്രേക്ക് ത്രൂ പാകിസ്ഥാന് ലഭിച്ചു. ഫഹീം അഷ്‌റഫിൻ്റെ പന്തില്‍ ഗില്‍ ബൗള്‍ഡാവുകയായിരുന്നു. എട്ട് ഫോറുകളാണ് ഗില്‍ അടിച്ചത്. പിന്നാലെ എത്തിയ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന് മൂന്ന് പന്തായിരുന്നു ആയൂസ്. ഹാരിസ് റൗഫിൻ്റെ പന്തില്‍ വമ്പനടിക്ക് ശ്രമിച്ച സൂര്യയെ അബ്രാർ അഹമ്മദ് ക്യാച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്‌കോര്‍ 123-ല്‍ നില്‍ക്കെ 13-ാം ഓവറിലാണ് അഭിഷേകിനെ വീഴ്‌ത്താന്‍ പാകിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞത്. അബ്രാർ അഹമ്മദിനെ അതിര്‍ത്തികടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച അഭിഷേകിനെ ലോങ് ഓണിൽ ഹാരിസ് റൗഫ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് തിലക് വർമയ്‌ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഇന്നിങ്‌സ് മുന്നോട്ട് നയിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സഞ്‌ജുവിന് തിളങ്ങാനായില്ല. ഹാരിസ് റൗഫിൻ്റെ പന്തിൽ ബോൾഡായാണ് സഞ്ജു (13 പന്തിൽ 17) മടങ്ങിയത്. പിന്നീട് തിലകും ഹാര്‍ദിക്കും ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയ തീരത്തേക്ക് എത്തിച്ചു.

പാകിസ്ഥാന് തുണയായി ഫര്‍ഹാന്‍റെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി

ഓപ്പണര്‍ സാഹിബ്‌സദ ഫര്‍ഹാന്‍റെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയാണ് പാകിസ്ഥാന് തുണയായത്. 45 പന്തില്‍ 58 റണ്‍സാണ് ഫര്‍ഹാന്‍ നേടിയത്. സയ്യിം അയൂബ് (17 പന്തില്‍ 21), ഫഹീം അഷ്റഫ് (8 പന്തില്‍ 20*), ക്യപ്റ്റൻ സല്‍മാൻ ആഘ (13 പന്തില്‍ 17*) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് പ്രധാന സ്‌കോറര്‍മാര്‍. ഇന്ത്യക്കായി ശിവം ദുബെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ത്തി. കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റുകള്‍ നേടി. നാല് ഓവറില്‍ 45 റണ്‍സ് വഴങ്ങിയ ബുംറയ്‌ക്ക് വിക്കറ്റ് നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

ALSO READ: സൂര്യയെകൊണ്ടുവന്ന് കൈകൊടുക്കാന്‍ പറയാന്‍ അയാള്‍ സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചറല്ല; കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടനത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂവെന്ന് പാകിസ്ഥാനോട് അശ്വിന്‍

ASIA CUP 2025ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍അഭിഷേക് ശര്‍മLATEST NEWS IN MALAYALAMINDIA VS PAKISTAN HIGHLIGHTS

