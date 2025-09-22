ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അവര് ഞങ്ങളുടെ നേരെ വന്നു, എനിക്ക് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല; തകര്പ്പന് അടിക്ക് പിന്നിലെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി അഭിഷേക്
പ്രകോപനവുമായി എത്തിയ ഷഹീൻ അഫ്രീദിയ്ക്കും ഹാരിസ് റൗഫിനും അഭിഷേകും ഗില്ലും ചേര്ന്ന് വായടപ്പിക്കുന്ന മറുപടിയും നൽകുന്നത് കാണമായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന് താരങ്ങള്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഏറ്റുന്നതായിരുന്നു ഗില്ലില് നിന്നും അഭിഷേകില് നിന്നും ബാറ്റുകൊണ്ടുമേറ്റ തുടര്പ്രഹരം.
Published : September 22, 2025 at 11:21 AM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ തോല്വിക്ക് കണക്ക് ചോദിക്കാനെത്തിയ പാകിസ്ഥാനെ വീണ്ടും തകര്ത്ത് വിടുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ. സൂപ്പര് ഫോര് മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 172 റണ്സിൻ്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ടുവച്ച പാകിസ്ഥാനെ ആറ് വിക്കറ്റുകള്ക്കാണ് ഇന്ത്യ തകര്ത്തത്. സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം നല്കിയ ഓപ്പണര്മാരായ അഭിഷേക് ശര്മയും ശുഭ്മാന് ഗില്ലുമാണ് ടീമിൻ്റെ വിജയത്തിന് അടിത്തറപാകിയത്.
ഇന്നിങ്സിൻ്റെ ആദ്യ പന്തില് തന്നെ സിക്സറടിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഷേക് വരാനിരിക്കുന്ന വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ സൂചന നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഗില്ലാണ് ഇത്തവണ ആക്രമണം നയിച്ചത്. പിന്നാലെ അഭിഷേകും വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങിയതോടെ പാക് ബോളര്മാര്ക്ക് നിലയുറപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പവര്പ്ലേയില് 69 റണ്സ് നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോര് ബോഡില് ഒമ്പതാം ഓവറില് നൂറ് റണ്സ് ചേര്ന്നിരുന്നു. 28 പന്തുകളില് നിന്നും 47 റൺസ് നേടിയ ഗില് വീണതോടെയാണ് കൂട്ടുകെട്ട് പിരിയുന്നത്. പിന്നീട് 13-ാം ഓവറില് മടങ്ങും മുമ്പ് 39 പന്തില് 74 റണ്സാണ് അഭിഷേക് ശര്മ അടിച്ച് കൂട്ടിയത്. അഞ്ച് സിക്സും ആറു ഫോറുകളും ഉള്പ്പെടുന്നതായിരുന്നു അഭിഷേകിന്റെ തകര്പ്പന് ഇന്നിങ്സ്.
24 പന്തുകളിലാണ് താരം അർധ സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് എത്തിയത്. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഒരു ഇന്ത്യന് താരത്തിൻ്റെ വേഗതയേറിയ അർധ സെഞ്ചുറിയാണിത്. തൻ്റെ മെന്റര് കൂടിയായ യുവരാജ് സിങ്ങിനെയാണ് അഭിഷേക് പിന്തള്ളിയത്. 2012-ൽ 25 പന്തില് അര്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയാണ് യുവരാജ് റെക്കോഡിട്ടിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തന്റെ ആക്രമണാത്മക ബാറ്റിങ്ങിന് പിന്നിലെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് അഭിഷേക് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പാക് താരങ്ങളുടെ പ്രകോപനങ്ങള്ക്കുള്ള മരുന്നായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്.
gill and abhishek shown aukat to this porki haris rauf#INDvPAK #AsiaCup pic.twitter.com/0QByqZnNE0— SouLKirmada (@BabluuuuOp) September 21, 2025
"ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിരുന്നു, അവർ (പാകിസ്ഥാൻ കളിക്കാർ) ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ നേരെ വരുന്ന രീതി, എനിക്ക് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവർക്കുള്ള മരുന്ന് നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു മാർഗം ഇതാണ്" മത്സര ശേഷം സംസാരിക്കവെ അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.
