കോഴിക്കോട്: ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൻ നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 3) ജപ്പാനിലേക്ക് പുറപ്പെടുമെന്ന് ട്രിപ്പിൾ ജംപ് താരം അബ്ദുല്ല അബൂബക്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്. നിലവിൽ ബംഗളൂരുവിൽ പരിശീലനത്തിലാണ് ഈ മലയാളി താരം. ഇന്ത്യക്കായി മെഡൽ നേടുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും, സ്വന്തം റെക്കോഡായ 17.19 മീറ്റർ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊല്ലം സ്വദേശിയായ കോച്ച് ഹരികൃഷ്ണൻ്റെ കീഴിലാണ് അബ്ദുല്ല പരിശീലിക്കുന്നത്. ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തൻ്റെ കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനം ഇത്തവണ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മാതാപിതാക്കളാണ് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയതെന്നും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർഥന തൻ്റെ കൂടെയുണ്ടാവണമെന്നും അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞു. മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാടായ നാദാപുരത്ത് വന്നത്.
ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും അബ്ദുല്ലയുടെ യോഗ്യതയും
സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ 21 വരെ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലാണ് ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് അബ്ദുല്ല അബൂബക്കർ ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. ലോക റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗ്യത ലഭിച്ചത്.
2025 ഓഗസ്റ്റിൽ കസാക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന കോസനോവ് മെമ്മോറിയൽ 2025 അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിൽ 16.08 മീറ്റർ ചാടി അബ്ദുല്ല ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നാദാപുരം സ്വദേശിയായ അബ്ദുല്ലയുടെ കായിക ജീവിതം പ്രതിസന്ധികളും കഠിനാധ്വാനവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ 100 മീറ്റർ, 200 മീറ്റർ, 400 മീറ്റർ തുടങ്ങിയ സ്പ്രിൻ്റ് ഇനങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്.
കരിയറിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്
ഹൈജംപ്, ലോങ്ജംപ്, ഹർഡിൽസ് ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ഇനങ്ങളിലും അബ്ദുല്ല മത്സരിച്ചിരുന്നു. പാലക്കാട് കല്ലടി കുമരംപുത്തൂർ എച്ച്എസ്എസിൽ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരനായ അബ്ദുല്ല ട്രിപ്പിൾ ജംപാണ് തൻ്റെ യഥാർഥ വഴി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. മറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് താത്പര്യമില്ലാതിരുന്ന ഈ ഇനത്തിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മികവ് തെളിയിച്ചു. പിന്നീട് സംസ്ഥാന, ദേശീയ സ്കൂൾ കായിക മേളകളിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടി.
2015ൽ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ ചാംപ്യനായി. 2022ൽ ബെർമിങ്ഹാമിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ വെള്ളി കരസ്ഥമാക്കി. ഫൈനലിലെ ആദ്യ നാല് ജംപുകളിൽ മെഡൽ സാധ്യതാ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തായിരുന്ന അബ്ദുല്ല, അഞ്ചാം ഊഴത്തിലെ 17.02 മീറ്റർ ജംപിലൂടെ വെള്ളി മെഡലിന് അർഹനായി. മൂന്ന് തവണ 17 മീറ്റർ പിന്നിടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് എന്ന നേട്ടവും അബ്ദുല്ല സ്വന്തമാക്കി.
കായിക ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും തിരിച്ചുവരവും
14 വർഷത്തെ കായിക ജീവിതത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയവും പരിക്കുകളാണ് അബ്ദുല്ലയെ വലച്ചത്. കാൽപാദം, കാൽമുട്ട്, കാൽക്കുഴ എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായെത്തിയ പരിക്കുകൾ കാരണം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ, അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് പൊരുതി നേടിയാണ് അബ്ദുല്ല ഭുവനേശ്വറിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻപ്രി അത്ലറ്റിക്സിൽ 17.19 മീറ്റർ ചാടി സ്വർണം നേടിയത്.
രഞ്ജിത് മഹേശ്വരിക്കു ശേഷം ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു ഇത്. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ദേശീയ സീനിയർ അത്ലറ്റിക്സിൽ വെള്ളി നേടിയ അബ്ദുല്ല, ട്രിപ്പിൾ ജംപിലെ സ്വപ്ന ദൂരമായ 17.14 മീറ്റർ മറികടന്നു. 2017ൽ സ്പോർട്സ് ക്വോട്ടയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ജോലി ലഭിച്ച അബ്ദുല്ല നിലവിൽ ജൂനിയർ വാറൻ്റ് ഓഫിസറാണ്. ഈ ജോലി അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി. നിലവിൽ ബംഗളൂരുവിലെ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്എഐ) കേന്ദ്രത്തിലാണ് അബ്ദുല്ല അബൂബക്കർ പരിശീലനം തുടരുന്നത്.
കരിയർ നേട്ടങ്ങൾ
2015: ജൂനിയർ ഫെഡറേഷൻ കപ്പിൽ ദേശീയ ചാമ്പ്യനായി.
2017: സീനിയർ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി.
2022: ബെർമിങ്ഹാമിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ട്രിപ്പിൾ ജംപിൽ 17.02 മീറ്റർ ചാടി വെള്ളി മെഡൽ നേടി. ഇന്ത്യൻ ഓപ്പൺ ജംപ്സ് മത്സരത്തിൽ 17.19 മീറ്റർ ചാടി വ്യക്തിഗത മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. 17 മീറ്റർ ദൂരം മറികടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ താരമാണ് അബ്ദുല്ല.
2023: ബാങ്കോക്കിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
2024: റോഡ് ടു പാരിസ് റാങ്കിങ്ങിൽ 21-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിക്കൊണ്ട് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടി.
Also Read:- ഇന്ത്യയുടെ ഗോളടിമേളം; ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയില് കസാക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 15 ഗോളിന് തകര്ത്തു