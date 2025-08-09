Essay Contest 2025

'ചെന്നൈയേക്കാള്‍ സഞ്‌ജുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടീമുണ്ട്'; കാരണം നിരത്തി ആകാശ് ചോപ്ര - SANJU SAMSON TRADE

തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റിനെ സഞ്‌ജു സാംസണ്‍ ഒദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചുവെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

സഞ്‌ജു സാംസണ്‍ എംഎസ്‌ ധോണിയോടൊപ്പം (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 10:07 AM IST

മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫ്രാഞ്ചൈസി രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സുമായുള്ള ദീര്‍ഘകാല ബന്ധം ക്യാപ്റ്റനും മലയാളി താരവുമായ സഞ്‌ജു സാംസണ്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ശക്തമാണ്. ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കൊപ്പം തുടരാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്നും തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നും രാജസ്ഥാന്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റിനെ സഞ്‌ജു ഒദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചുവെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

സഞ്‌ജുവിന്‍റെ ഈ കൂടുമാറ്റ വാര്‍ത്ത നടക്കാനിരിക്കുന്ന മെഗാ ലേലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ വിപണിയെ ഇളക്കിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജസ്ഥാന്‍ വിട്ട സഞ്‌ജു ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിലേക്കാവും ചേക്കേറുകയെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍. യുഎസിലെ എംഎൽസി സീസണിൽ ചെന്നൈയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകന്‍ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങുമായി താരം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതിന് ഇതിന് ശക്തിപകരുകയും ചെയ്‌തു.

സഞ്‌ജു സാംസണ്‍ (IANS)

എന്നാല്‍ രാജസ്ഥാന്‍ നായകനെ സ്വന്തമാക്കാൻ മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസി വളരെയേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ഓപ്പണര്‍ ആകാശ് ചോപ്ര. 30-കാരനായ സഞ്‌ജുവിനെ റാഞ്ചാന്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആകാശ് ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒരു ക്യാപറ്റനെ കിട്ടിയാല്‍ എന്താ തെറ്റ്?

"എൻ്റെ മനസിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ പേര് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിൻ്റേത് അല്ല. കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ്‌റൈഡേഴ്‌സാവും അവനെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൊല്‍ക്കത്തയുടെ നിരയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററില്ല.

അതു അവരുടെ കൈ പിന്നില്‍ കെട്ടിയിടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. രണ്ടാമതായി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാപ്റ്റനെ ലഭിച്ചാൽ എന്താണ് തെറ്റ്?. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ അജിങ്ക്യ രഹാനെ ടീമിനെ മികച്ച രീതിയില്‍ നയിക്കുകയും റൺസ് നേടുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല" - ആകാശ് ചോപ്ര തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ പറഞ്ഞു.

സഞ്‌ജു സാംസണ്‍ (IANS)

പരിഹരിക്കപ്പെടുക നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

ബാറ്റര്‍ എന്ന നിലയിൽ അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ പരിമിതികളും പ്രായവുമാണ് സഞ്‌ജുവിനെ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി കൊല്‍ക്കത്തയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴിൽ 2024 സീസണില്‍ വിജയം നേടിയെങ്കിലും, ടീമിന് ബാറ്റിങ് ഫ്ലെക്‌സിബിളിറ്റിയും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ലോട്ടിൽ ഡെപ്‌തും ഇല്ല. സഞ്ജു എത്തിയാല്‍ ഇവ രണ്ടും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സഞ്‌ജുവിനായി ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് വേണമെങ്കില്‍ വെങ്കിടേഷ് അയ്യരെ റിലീസ് ചെയ്യാമെന്നും അതുവഴി 24 കോടിയ്‌ക്കടുത്ത് അവര്‍ക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2012-ല്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ്‌ റൈഡേഴ്‌സിലൂടെയാണ് സഞ്‌ജു തന്‍റെ ഐപിഎല്‍ കരിയറിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

