വിന്‍ഡീസിനെ കറക്കിവീഴ്‌ത്തി ഇന്ത്യ: 378 റൺസ് പിന്നില്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്‌ക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേട്ടം

വിൻഡീസ് രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ നാല് വിക്കറ്റില്‍ 140 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്.

INDIA VS WEST INDIES 2025 TEST
INDIA VS WEST INDIES 2025 TEST (BCCI/X)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 7:11 PM IST

വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിന്‍റെ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകര്‍ത്ത് രവീന്ദ്ര ജഡേജ. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ വമ്പന്‍ സ്‌കോര്‍ പിന്തുടർന്ന വിൻഡീസ് രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ നാല് വിക്കറ്റില്‍ 140 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്. അഞ്ചുവിക്കറ്റിന് 518 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് സ്കോറിനെക്കാൾ 378 റൺസ് പിന്നിലാണ് വിന്‍ഡീസ്. 31 റൺസുമായി ഷായ് ഹോപ്പും 14 റൺസുമായി ടെവിന്‍ ഇംലാച്ചുമാണ് ക്രീസിൽ നില്‍ക്കുന്നത്. അലിക് അതനാസെ 41 റൺസുമായി ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെച്ചു. ജഡേജ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് കുൽദീപ് യാദവും നേടി. ജോൺ ക്യാംപ്‌ബെൽ (10), ടാഗെനറൈൻ ചന്ദ്രപോൾ (34), , ക്യാപ്റ്റൻ റോസ്റ്റൺ ചേസ് (പൂജ്യം) എന്നിവരാണ് വിൻഡീസിന്‍റെ മറ്റു സ്‌കോറര്‍മാര്‍.

രണ്ടാം ദിനം ഗില്ലിന്‍റെ (196 പന്തിൽ 129*) സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിനെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചത്. രണ്ടു സിക്സും 16 ഫോറുമാണ് താരത്തിന്‍റെ ബാറ്റിൽനിന്നു പിറന്നത്. ടെസ്റ്റ് നായകനായ ശേഷം ഗില്‍ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ നേടുന്ന ആദ്യ സെഞ്ച്വറി കൂടിയാണിത്. ഇന്നലെ രണ്ടും ഇന്ന് മൂന്നും വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു നഷ്ടമായത്. യശ്വസി ജയ്‌സ്വാൾ (258 പന്തിൽ 175) റണ്ണൗട്ടായത് ഇന്ത്യയ്ക്കു നിരാശയായി. നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും (43), ധ്രുവ് ജുറേലും (44) റൺസെടുത്ത് പുറത്തായതോടെ, ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ജയ്സ്വാളിന്‍റെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി പ്രതീക്ഷിച്ച ആരാധകര്‍ക്ക് നിരാശയാണ് രണ്ടാം ദിനത്തിന്‍റെ തുടക്കം നല്‍കിയത്. ഗില്ലുമായുള്ള ധാരണപ്പിശകില്‍ താരം റണ്ണൗട്ടാവുകയായിരുന്നു. മൂന്നാം വിക്കറ്റില്‍ ജയ്സ്വാള്‍-ഗില്‍ സഖ്യം 74 റണ്‍സാണ് എടുത്തത്. ജയ്‌സ്വാള്‍ മടങ്ങിയ ശേഷം നിതീഷ് ഗില്ലിനൊപ്പം 91 റണ്‍സ് ചേര്‍ത്തു. ആദ്യ ദിവസത്തെ കളിയില്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. സായ് സുദർശന്‍ 87 റൺസ് നേടി തിളങ്ങി. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 193 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനായി ജോമല്‍ വാരിക്കൻ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടി. ക്യാപ്റ്റൻ റോസ്റ്റണ്‍ ചേസ് ഒരു വിക്കറ്റ് നേടി.

ഇന്ത്യ-വിൻഡീസ് റെക്കോർഡുകൾ

ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ആകെ 101 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. വിൻഡീസ് 30 മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ 24 തവണം ജയിച്ചു. 47 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയില്‍ കലാശിച്ചു.

ഇന്ത്യ ഇലവൻ: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ എൽ രാഹുൽ, ബി സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ധ്രുവ് ജുറൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ടാഗെനറൈൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംബെൽ, അലിക്ക് അത്തനാസെ, ഷായ് ഹോപ്പ്, കെവോൺ ഇംലാച്ച് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ഖാരി പിയറി, ജോമെൽ വാരിക്കൻ, ആൻഡേഴ്സൺ ഫിലിപ്പ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.

