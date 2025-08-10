Essay Contest 2025

'21 തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായാൽ പിന്നെ നീ ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്ത്'; ഗംഭീറിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി സഞ്ജു സാംസൺ

രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ 'കുട്ടി സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് ആഷി'ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സഞ്ജു.

GAUTAM GAMBHIR, SANJU SAMSON (IANS)
Published : August 10, 2025 at 4:18 PM IST

ന്ത്യൻ ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ തന്‍റെ സമീപകാല വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നില്‍ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും ടി20 ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും നൽകിയ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ സഞ്ജു സാംസൺ. രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ 'കുട്ടി സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് ആഷി'ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗംഭീറിന്‍റെ പ്രോത്സാഹനം തന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തെ മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് സാംസൺ വെളിപ്പെടുത്തി.

2024 ൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായതിനെത്തുടർന്ന്, ടീമിൽ തന്‍റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തോന്നിയതായി സഞ്ജു പറഞ്ഞു. 'എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നതും വരുന്നതും വളരെക്കാലമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അതിനിടെ ഗംഭീറുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണം എന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാട് മാറ്റി.

അന്ന് തന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ കണ്ട ഗൗതം ഭായ് എന്‍റെയടുക്കല്‍ വരികയും എന്തു സംഭവിച്ചെന്നു തിരക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഒരുപാട് കാലത്തിനു ശേഷമാണ് എനിക്കു ടീമില്‍ അവസരം ലഭിച്ചതെന്നും അതു മുതലെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടപ്പോല്‍ 'നീ 21 മല്‍സരങ്ങളില്‍ ഡെക്കായാല്‍ മാത്രമേ ടീമില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ ഒഴിവാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഒരു ക്യാപ്റ്റന്‍റേയും പരിശീലകന്‍റേയും ആത്മവിശ്വാസമാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്.

ഒരു ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ സ്ഥിരമായി അവസരം നൽകുന്നതിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്‍റെ പങ്ക് സാംസൺ എടുത്തുപറഞ്ഞു. 'ചേട്ടാ, നിനക്കായി ഒരു നല്ല അവസരം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആന്ധ്രയിൽ നടന്ന ദുലീപ് ട്രോഫി മത്സരത്തിനിടെ സൂര്യകുമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഏഴ് മത്സരങ്ങളുണ്ട്, ഒരു ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുമെന്ന് സൂര്യ പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റനിൽ നിന്ന് അത് കേട്ടത് ഒരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. എനിക്കതില്‍ ശരിക്കും സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുകയും റൺസ് നേടാൻ എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

2024 ഒക്ടോബറിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 47 പന്തിൽ നിന്ന് 111 റൺസ് നേടിയ മത്സരവും, ആ വർഷം അവസാനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ രണ്ട് സെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം സഞ്ജു പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ടി20 ഐ സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററായി താരം മാറി. 42 ടി20 ഐകളിൽ നിന്ന് 25.32 ശരാശരിയിലും 152.38 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 861 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചെങ്കിലും, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസുമായുള്ള ഭാവി നിലവില്‍ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗംഭീറും സൂര്യകുമാറും പകർന്നുനൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തന്‍റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിലാണ് സഞ്ജുവിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രദ്ധ.

