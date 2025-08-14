കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ടീം ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ ബാറ്റര്മാരായ രോഹിത് ശർമ്മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും ഏകദിന കരിയറിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും 2027 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. നിലവില് രോഹിത് മുംബൈയിലും വിരാട് ലണ്ടനിൽ പരിശീലിക്കുകയാണ്.
എന്നാൽ 2025 ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ പരമ്പര രോഹിത്തിന്റേയും വിരാടിന്റേയും അവസാന പരമ്പരയായിരിക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം, പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഇപ്പോള് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിരാട്- രോഹിത് എന്നിവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണ് ഗംഭീര് തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടേയും ഏകദിന ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഗംഭീറിനോട് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, പരോക്ഷമായി അദ്ദേഹം മറുപടി നല്കുയായിരുന്നു.
രണ്ട് കളിക്കാരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ തീർച്ചയായും ടീമിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 40 വയസ്സ് വരെയോ 45 വയസ്സ് വരെയോ കളിക്കാം. ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ലായെന്നും ഗംഭീര് പറഞ്ഞു. 2027 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമോ എന്നത് അവരുടെ തീരുമാനമായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരുടെ പ്രകടനമാണ് ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ കോലിയും രോഹിതും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ 2027 ലോകകപ്പ് വരെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് ഗംഭീര് വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ ഇരുവരും ഏകദിനങ്ങളില് നിന്ന് വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന പ്രചാരണം സൗരവ് ഗാംഗുലിയും തള്ളിയിരുന്നു. അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നും പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അവര് കളിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ഇരുതാരങ്ങളുടേയും വിരമിക്കലിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആലോചനകളില്ലായെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷത്തെ ഏഷ്യാ കപ്പിനും അടുത്തവർഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പിനും മികച്ച ടീമിനെ ഒരുക്കുകയാണ് നിലവിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചതായി പിടിഐ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
2025 ലെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ
ഈ വർഷം ടീം ഇന്ത്യ ആറ് ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് കളിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനം നടത്തും. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് അവിടെ കളിക്കുക. നവംബറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയും നടക്കും. രോഹിതും വിരാടും ഈ പരമ്പരകളിൽ കളിക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. ഇരുവരുടേയും ഭാവി ഈ പരമ്പരകളിലെ പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
