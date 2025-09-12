ETV Bharat / photos

ജഗദീപ് ധൻകറിന് കൈകൊടുത്ത് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണന്‍; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

CP Radhakrishnan with Jagdeep Dhankhar
ഇന്ത്യയുടെ 15-ാമത് ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയായി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ ഇന്നലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു. രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ രാജ്‌നാഥ് സിങ്, അമിത് ഷാ, ജെപി നദ്ദ, നിതിൻ ഗഡ്‌കരി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചടങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം. (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2025 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

For All Latest Updates

TAGGED:

CP RADHAKRISHNAN VICE PRESIDENTCP RADHAKRISHNAN PHOTOSസിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ചിത്രംCP RADHAKRISHNANCP RADHAKRISHNAN OATH CEREMONY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കോഴിക്കോടുകാരി; കളിമണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് ബിദുല നേടിയത് മോദിയുടെ അഭിനന്ദനവും

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.