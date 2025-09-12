ജഗദീപ് ധൻകറിന് കൈകൊടുത്ത് സിപി രാധാകൃഷ്ണന്; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങില് നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള് കാണാം
ഇന്ത്യയുടെ 15-ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സിപി രാധാകൃഷ്ണന് ഇന്നലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ രാജ്നാഥ് സിങ്, അമിത് ഷാ, ജെപി നദ്ദ, നിതിൻ ഗഡ്കരി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചടങ്ങില് നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള് കാണാം. (IANS)
Published : September 12, 2025 at 3:59 PM IST