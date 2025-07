വിറ്റാമിന്‍ സി ശരീരത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. രോഗപ്രതിരോധസംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഇത് ഗുണകരമാണ്. വിറ്റാമിന്‍ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം, ചര്‍മത്തിന് തിളക്കം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഗുണങ്ങള്‍ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു. പൊതുവേ എല്ലാവരും ഓറഞ്ചാണ് വിറ്റാമിന്‍ സിയുടെ കലവറയായി കണക്കാക്കുന്നത്. 100 ഗ്രാം ഓറഞ്ചില്‍ 53 മൈക്രോഗ്രാം വിറ്റാമിന്‍ സിയാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഓറഞ്ചിനെക്കാള്‍ വിറ്റാമിന്‍ സി അടങ്ങിയ മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. (vitamin C fruits numerous health benefits health benefits Vitamin C rich source of vitamin C)