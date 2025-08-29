ETV Bharat / photos

ഇറാഷായ്‌മസേ ഡിയർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ സ്വീകരിച്ച് ജപ്പാൻ, ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം... - PM NARENDRA MODI JAPAN VISIT

PM NARENDRA MODI NARENDRA MODI IN JAPAN JAPAN PM SHIGERU ISHIBA MODI JAPAN VISIT
രണ്ടു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഇന്ന് രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജപ്പാന്‍ തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിലെത്തി. 15-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് മോദി എത്തിയത്. ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗേരു ഇഷിബയും മറ്റ് ഉന്നതരും ചേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ടോക്കിയോ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചു. ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മോദി ജപ്പാൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്. (x@narendra modi)
Published : August 29, 2025 at 4:15 PM IST

