ഇറാഷായ്മസേ ഡിയർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ സ്വീകരിച്ച് ജപ്പാൻ, ചിത്രങ്ങള് കാണാം... - PM NARENDRA MODI JAPAN VISIT
രണ്ടു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനത്തിനായി ഇന്ന് രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജപ്പാന് തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിലെത്തി. 15-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് മോദി എത്തിയത്. ജപ്പാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗേരു ഇഷിബയും മറ്റ് ഉന്നതരും ചേര്ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ടോക്കിയോ വിമാനത്താവളത്തില് സ്വീകരിച്ചു. ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മോദി ജപ്പാൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്. (x@narendra modi)
Published : August 29, 2025 at 4:15 PM IST
1 Min Read