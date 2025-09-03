ETV Bharat / photos

ആയുധങ്ങള്‍ അണിനിരത്തി ലോക രാജ്യങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച് ചൈന; വിജയാഘോഷ പരേഡിൻ്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം - PHOTOS OF CHINA MILITARY PARADE

China military parade 80th anniversary China Putin Kim Xi strength of china
ലോക രാജ്യങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച് ചൈനയുടെ 80-ാം വിജയാഘോഷം. ജെറ്റ് ഫൈറ്ററുകൾ, മിസൈലുകൾ, ഏറ്റവും പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക ആയുധങ്ങള്‍ അണിനിരത്തി ചൈനയുടെ പരേഡ്. സൈനിക ശക്തി തെളിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിജയദിനത്തിലെ പ്രദർശനം. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ, ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത പരേഡിൻ്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം. (China military parade 80th anniversary China Putin Kim Xi strength of china)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 1:47 PM IST

1 Min Read

ഫീച്ചേർഡ്

