സെലിബ്രിറ്റി 'ഓണം'; പ്രിയ താരങ്ങളുടെ ഓണം ലുക്ക് കാണാം... - CELEBRITY ONAM LOOK 2025

ഫാഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാലമാണ് ഓണക്കാലം. സെറ്റ് സാരി, സെറ്റ് മുണ്ട്, ദാവണി, പട്ടുപാവാട തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകളില്‍ നിന്നൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു മലയാളി. കേരള തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകളില്‍ അല്‍പം മോഡേണ്‍ എലമെന്‍റുകള്‍ കൂടി ചേർത്താണ് പുതിയ തലമുറ ഓണക്കോടിയൊരുക്കുന്നത്. ഓണക്കാലത്ത് ഏറെപേരും സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഓണലുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പലരും അവരില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊള്ളാറുമുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം നമ്മുടെ പ്രിയ താരങ്ങള്‍ പങ്കിട്ട ഓണം ലുക്ക് കാണാം... (screenshot from youtube video)
Published : August 28, 2025 at 11:27 AM IST

