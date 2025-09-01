ETV Bharat / photos

വിനായക ചതുര്‍ഥി: ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഗംഭീര ആഘോഷം, ഇതുവരെ നിമജ്ജനം ചെയ്‌തത് 40,000 ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍- കാണാം ചിത്രങ്ങള്‍ - GANAPATI IDOL IMMERSION IN MUMBAI

GANPATI FESTIVAL GANESH FESTIVAL INDIA 2025 VINAYAKA CHATURTHI 2025 GANAPATI FESTIVAL IMMERSION DAY
വിനായക ചതുര്‍ഥിയുടെ അഞ്ചാം ദിന ആഘോഷത്തിന് ശേഷം മുംബൈയില്‍ 40,000 ത്തിലധികം ഗണേഷ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ കടലിലും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലും നിമജ്ജനം ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചവരെയാണ് ഇത്രയും വിഗ്രങ്ങള്‍ നിമജ്ജനം ചെയ്‌തത്. ഓഗസ്റ്റ് 27 ന് ആരംഭിച്ച ഉത്സവം സെപ്‌റ്റംബര്‍ ആറിന് അവസാനിക്കും. ഒന്നര ദിവസത്തിന് ശേഷവും അഞ്ചാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ദിവസങ്ങളില്‍ ഒട്ടേറെ ഭക്തര്‍ ഗണേശ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്യാറുണ്ട്. കാണാം ചിത്രങ്ങള്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2025 at 4:13 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Last Updated : September 1, 2025 at 4:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GANPATI FESTIVALGANESH FESTIVAL INDIA 2025VINAYAKA CHATURTHI 2025GANAPATI FESTIVAL IMMERSION DAYGANAPATI IDOL IMMERSION IN MUMBAI

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.