വിനായക ചതുര്ഥി: ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഗംഭീര ആഘോഷം, ഇതുവരെ നിമജ്ജനം ചെയ്തത് 40,000 ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്- കാണാം ചിത്രങ്ങള് - GANAPATI IDOL IMMERSION IN MUMBAI
വിനായക ചതുര്ഥിയുടെ അഞ്ചാം ദിന ആഘോഷത്തിന് ശേഷം മുംബൈയില് 40,000 ത്തിലധികം ഗണേഷ വിഗ്രഹങ്ങള് കടലിലും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലും നിമജ്ജനം ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്ച്ചവരെയാണ് ഇത്രയും വിഗ്രങ്ങള് നിമജ്ജനം ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 27 ന് ആരംഭിച്ച ഉത്സവം സെപ്റ്റംബര് ആറിന് അവസാനിക്കും. ഒന്നര ദിവസത്തിന് ശേഷവും അഞ്ചാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ദിവസങ്ങളില് ഒട്ടേറെ ഭക്തര് ഗണേശ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്യാറുണ്ട്. കാണാം ചിത്രങ്ങള് (ETV Bharat)
