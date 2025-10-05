ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അധിപന് 'ലാല് സലാം'; ആദരിച്ച് കേരളം, അഭിമാനമുയർത്തും അതുല്യ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ
ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ജേതാവ് മോഹൻലാലിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലെ ഔദ്യോഗികമായി ആദരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അഭിനയ കുലപതിയെ പൊന്നാടയും പുരസ്കാരവും നല്കി ആദരിച്ചു. മറുപടി പ്രസംഗത്തില് തൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോള് മോഹന്ലാല് വികാരഭരിതനായി. ഹൃദയ സ്പർശിയായ വാക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം തലസ്ഥാന നഗരിയെ ഇളക്കിമറിച്ചു. മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടനെ കേരളം ആദരിക്കുന്ന അതുല്യ നിമിഷങ്ങള് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ... (x account)
Published : October 5, 2025 at 1:34 PM IST