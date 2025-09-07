ETV Bharat / photos

ബാലൻ മാഷ്, മാട, വാറുണ്ണി, പുട്ടുറുമീസ്... കഥാപാത്രത്തിലേക്കുള്ള പരകായപ്രവേശം, കണ്ടിരിക്കണം 'മമ്മൂട്ടി മാജിക്കു'ള്ള ഈ ചിത്രങ്ങള്‍

Mamootty
ഇന്ന് സെപ്‌റ്റംബർ ഏഴ് മലയാളത്തിൻ്റെ മെഗാസ്‌റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനം. 'ബർത്ത് ഡേ അല്ല റീ ബർത്ത് ഡേ' എന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാളിനെ മലയാളക്കര വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കേരളക്കരയൊന്നാകെ നായകൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് ഈ ജന്മദിനത്തിൽ മറ്റാർക്കും പകരം വയ്‌ക്കാനാവാതെ മമ്മൂക്ക പകർന്നാടിയ ജിവിതത്തിൽ ഒരിക്കല്ലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സിനിമകളെ കുറിച്ചറിയാം. (Facebook)
By ETV Bharat Kerala Team

September 7, 2025

